Zmiany w zarządzie Elektrotimu. Jest nowy prezes

Rada nadzorcza firmy Elektrotim 14 grudnia 2022 r. powołała Artura Więznowskiego na stanowisko prezesa spółki. Poprzedni prezes Ariusz Bober złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 13 grudnia 2022 r.

Rada nadzorcza Elektrotimu 14 grudnia 2022 r. powołała Artura Więznowskiego na stanowisko prezesa spółki oraz powołała Krzysztofa Wójcikowskiego do pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Artur Więznowski do dnia 13 grudnia 2022 r. pełnił funkcję członka zarządu Elektrotim.

Poprzedni prezes,Ariusz Bober złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa z dniem 13 grudnia 2022 r. Jako przyczynę rezygnacji podał powody osobiste.

Nowy, trzyosobowy zarząd Elektrotimu: prezes i dwóch członków zarządu

Skład zarządu Elektrotimu od 14 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco: Artur Więznowski - prezes oraz Dariusz Kozikowski i Krzysztof Wójcikowski - członkowie zarządu.

Artur Więznowski z grupą Elektrotim związany jest od stycznia 2022 r., kiedy objął stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego spółki.

Wcześniej, w latach 2019-2021 był członkiem zarządu Archicomu (wrocławski deweloper) oraz niektórych spółek z tej grupy, był wtedy także prezesem spółki Archicom Asset Management.

W latach 2016-2018 był wiceprezesem spółki PDH w Policach.

W okresie 2009-2016 był dyrektorem naczelny Huty Miedzi „Legnica” (z grupy KGHM Polska Miedź) i jednocześnie w latach 2013-2014 był prezesem spółki Bipromet w Katowicach (także z grupy KGHM).

Wzrost zysku i przychodów po pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

Artur Więznowski ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku ekonomika i organizacja produkcji w roku 1991. W roku 1993 ukończył studia podyplomowe „Intensive Programme in Business Management” w Limburg Business School w Belgii. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dziedzinie finansów.

Elektrotim to spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki.

Po trzech kwartałach 2022 r. firma miała 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 271,86 mln zł w porównaniu ze 186,65 mln zł rok wcześniej.

Siedziba Elektrotimu znajduje się we Wrocławiu, a akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.