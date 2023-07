Edyta Żabczyńska, dotychczasowa dyrektor ds. rozwoju Veolii term, została powołana do zarządu spółki, w którym będzie odpowiadać za jej rozwój. Zarząd Veolii term pracuje obecnie w składzie pięcioosobowym - i są to same kobiety.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest obecna w 60 miastach w Polsce. Jest właścicielem 60 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 6 silników kogeneracyjnych.

Grupa Veolia w Polsce do 2030 r. chce odejść od stosowania węgla, w 2050 r. chce być neutralna klimatycznie.

Spółka podkreśla, że transformacja energetyczna to nie tylko dekarbonizacja, ale także wiele projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii czy zarządzaniem gospodarką wodną.

W efekcie nominacji zarząd Veolii term pracuje obecnie w składzie pięcioosobowym. Funkcję prezesa pełni Magdalena Bezulska, a członkiniami zarządu - obok Edyty Żabczyńskiej - są także Danuta Szlak-Sun, Beata Gos i Magdalena Ruszniak.

Edyta Żabczyńska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także z psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

Transformacja ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji

Nowa członkini zarządu Veolii term jest związana z grupą od 2007 roku. W tym czasie pracowała między innymi na stanowiskach kierowniczych. Od 1 września 2016 r. pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju w Veolii Południe. Do jej obowiązków należał nadzór nad obszarem rozwoju i handlu, a także pozyskiwanie nowych projektów, wdrożenia produktów oraz kwestie związane z planowaniem i budżetowaniem. Od 1 kwietnia 2019 r. pełniła równocześnie funkcję członka zarządu Veolii Południe.

- Cieszę się z powołania Edyty Żabczyńskiej do zarządu Veolii term. Jej nominacja oznacza istotne wzmocnienie potencjału zespołu i skuteczną realizację naszej wizji rozwoju jako partnera pierwszego wyboru w świadczeniu kompleksowych usług dla klientów B2B w średnich i małych miastach - mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term.

Jak zapewnia, grupa jest uczestnikiem i kreatorem trendów w transformacji ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji.

Planowane odejście od stosowani węgla już w 2030 r.

- Mamy ambitny plan, by do 2030 roku w całości odejść od spalania węgla w naszych spółkach. Mamy unikalne kompetencje w zakresie transformacji energetycznej, co pozwala nam testować i wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które mogą być wykorzystywane z korzyścią dla naszych klientów. Transformacja energetyczna to nie tylko dekarbonizacja, ale także wiele projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii czy zarządzaniem gospodarką wodną. Jestem przekonana, że doświadczenie i kompetencje Edyty są niezwykle cenne, a jej zapał i odważne wizje pozwolą nam przyspieszyć działania w obszarze rozwoju całej grupy - dodaje Bezulska.

Veolia term wchodzi w skład grupy Veolia w Polsce od 2008 r. Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników i prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.