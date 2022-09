Znaczna rezerwa obciążyła wyniki Taurona w I półroczu 2022

W I półroczu 2022 grupa Tauron osiągnęła 2,35 mld zł zysku EBITDA, co oznacza, że licząc rok do roku był mniejszy o 19 proc. Ten spadek to głównie konsekwencja utworzenia na 30 czerwca 2022 rezerwy 943 mln zł na kontrakty, które będą realizowane w II półroczu 2022.

Grupa Tauron w I półroczu 2022 wyprodukowała 7,8 TWh energii elektrycznej tj. o 1 proc. więcej niż w I półroczu 2021 roku, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,73 TWh

Wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy Tauron na 30 czerwca 2022 wyniósł 2,9 i był większy o 0,5 w porównaniu do poziomu odnotowanego na koniec 2021.

W I półroczu 2022 nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1,481 mld zł, co oznacza, że były wyższe o 15 proc. od poniesionych w I półroczu 2021

Tauron Polska Energia opublikował wyniki za I półrocze 2022 roku.

Produkcja prądu stabilna ze wzrostem w segmencie OZE; dystrybucja w górę

Grupa Tauron w I półroczu 2022 wyprodukowała 7,8 TWh energii elektrycznej (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 1 proc. więcej niż w I półroczu 2021 roku, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,73 TWh (w tym 0,89 TWh ze źródeł odnawialnych).

W I półroczu 2022 Segment OZE wyprodukował 0,71 TWh energii elektrycznej, tj. o 6 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2021 (0,67 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła natomiast 0,22 TWh i była na poziomie zbliżonym do osiągniętego w I półroczu 2021 r.

Grupa Tauron w I półroczu 2022 dostarczyła łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. więcej licząc rok do roku. W analogicznym okresie 2021 r. wolumen dystrybuowanej energii osiągnął poziom 26,76 TWh.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2022 r. wyniosła 2,71 mln ton i była na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., natomiast wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie wyższy o blisko 18 proc. i wyniósł 2,77 mln ton.

W I półroczu 2022 zapotrzebowanie grupy na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 66 proc. węglem kamiennym pochodzącym z zakładów górniczych Taurona.

Przychody znacznie w górę; pomogły m.in. ceny prądu, spadek zysku EBITDA

W I półroczu 2022 Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, czyli wyższym o 53 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r.

Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu sprzedaży energii.

Grupa w I półroczu 2022 miała 2,35 mld zł EBITDA, co oznacza 19-proc. spadek rok do roku. Tauron definiuje zysk EBITDA jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe.

W I półroczu 2022 największy udział w zysku EBITDA grupy miały segmenty: Dystrybucja (73 proc. udział), Wydobycie (14 proc. udział) oraz OZE (13 proc. udział).

Tauron podał, że spadek EBITDA grupy jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia na 30 czerwca 2022 rezerwy w wysokości 943 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w II półroczu 2022.

„Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej” -podał Tauron.

Pogorszenie wskaźnika dług netto/EBITDA do 2,9 na koniec czerwca 2022

Grupa Tauron I półroczu 2022 osiągnęła zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli Taurona Polska Energia, w wysokości 627 mln zł w porównaniu do 356 mln zł w I półroczu 2021 r.

Tauron zaznaczył, że wypracowana marża zysku EBIT (zysk operacyjny) oraz zysku netto na poziomie porównywalnym rok do roku wynika z ujęcia w ubiegłym roku odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie znacząco wyższej niż w I półroczu 2022 r. (ponad 1,1 mld zł odpisów w I półroczu 2021 r. w porównaniu do 84 mln zł w I półroczu 2022 r.)

„Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskał wartość 2,9x i jest wyższy o 0,5x w porównaniu do poziomu odnotowanego na koniec 2021 r. Wzrost wskaźnika jest przede wszystkim rezultatem utworzenia rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia" - podał Tauron w komunikacie.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"