Znaczny wzrost przychodów Taurna dzięki wyższym cenom energii

Spółka przekazała w skonsolidowanym raporcie, że w 2021 r. wypracowano przychody w wysokości 25,6 mld zł. Było to o 23 proc. więcej niż w 2020 r. "Było to głównie efektem 22 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wynikających z wyższego wolumenu sprzedaży przy wyższych cenach energii elektrycznej. Istotne znaczenie miały również przychody osiągnięte z rynku mocy oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (plus 14 proc.) oraz gazu (plus 70 proc.)" - wyjaśniono.

Dodano, że EBITDA Grupy Tauron wyniosła 4,2 mld zł, a największy udział w niej odnotował segment "Dystrybucja" (71 proc.), który wypracował 2,97 mld zł, oraz segment "Wytwarzanie" z 1,38 mld zł EBITDA (33 proc.). Segment OZE odpowiada za 9 proc. EBITDA Grupy - dodano.

Jak wyjaśniono, osiągnięta w 2021 r. marża EBITDA wyniosła 16,2 proc. i była niższa r/r o 4,1 p.p. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 338 mln zł w porównaniu z 2,2 mld zł straty, która została odnotowana w 2020 r. Rentowność netto Grupy wyniosła 1,5 proc. i była wyższa od wskaźnika za 2020 r., w konsekwencji m.in. ujęcia w wyniku 2020 r. wyższego salda odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Tauron dodał, że dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 2,4x, wobec poziomu 2,5x na koniec grudnia 2020 r. "W 2021 r. wzmocnienie stabilności finansowej Grupy Tauron było uzyskane m.in. dzięki pozyskaniu finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 2,8 mld zł, którego zapadalność będzie zbliżona do 20 lat. Jest to największe finansowanie korporacyjne z EBI udzielone w Polsce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację priorytetowych inwestycji w obszarze dystrybucji" - wyjaśniono.

W ubiegłym roku nakłady na inwestycje wyniosły 2,9 mld zł i były niższe o 27 proc. od poniesionych w 2020 r., kiedy osiągnęły poziom ponad 4 mld zł. "Poniesione w ubiegłym roku nakłady są wypadkową spadku inwestycji w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz wzrostu w segmentach Dystrybucja i OZE" - wskazano.

"W 2021 r. Grupa Tauron konsekwentnie realizowała rozpoczęty w 2019 r. Zielony Zwrot. W ramach podjętych działań warto przypomnieć, że uruchomiliśmy naszą pierwszą farmę fotowoltaiczną w Jaworznie, zakończyliśmy także prace budowlane na terenie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 14 MW w Choszcznie. Dodatkowo rozpoczęliśmy budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 36 MW oraz farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 100 MW" - podkreślił cytowany w komunikacie p.o. prezesa Tauronu Artur Michałowski.

Według prezesa, przyjęta ścieżka rozwoju zapewni Grupie wzrost konkurencyjności i stabilność finansową. "Liczę, że 2022 r. będzie okresem dalszego zwiększenia udziału aktywów zero- i niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym Grupy Tauron i pozyskamy kolejne finansowania na ten cel" - dodał Michałowski.

Spółka przekazała ponadto, że w 2021 r. wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 53,97 TWh i był wyższy w porównaniu z 2020 r. o 3,71 TWh (o 7,4 proc.). Na koniec ub.r. Tauron odsługiwał 5,78 mln odbiorców o 1 proc. więcej niż na koniec 2020 r.

Wyjaśniono, że w 2021 r. Grupa wyprodukowała 15,59 TWh energii elektrycznej (w tym 1,71 TWh z odnawialnych źródeł energii), tj. o 25 proc. więcej w stosunku do 2020 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 12,5 TWh (w tym 1,94 TWh z OZE). "Było to konsekwencją korzystnych warunków na hurtowym rynku energii. W przypadku produkcji z OZE Grupa Tauron odnotowała wyższą generację w elektrowniach wodnych (wynikającą z korzystniejszych warunków hydrologicznych) przy niższej produkcji z biomasy oraz z farm wiatrowych (niższa wietrzność). Produkcja ciepła wzrosła o 3 proc. do 12 PJ, co było efektem niskich temperatur w pierwszych miesiącach ubiegłego roku" - przekazano.

Tauron dodał, że produkcja węgla handlowego zwiększyła się o 13 proc. r/r i wyniosła 5,15 mln ton, dzięki wzrostowi wolumenu wydobycia w ZG Sobieski.

W ub.r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 56 proc - węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych - podsumowano.

Tauron jest największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Swoim działaniem obejmuje 18 proc. powierzchni kraju. Od 2010 r. akcje Tauronu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.