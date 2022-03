Znaczny wzrost przychodów Taurona dzięki wyższym cenom energii

W 2020 roku grupa Tauron osiągnęła 4,15 mld zł zysku EBITDA ,co oznacza wynik porównywalny do ubiegłorocznego notując 385 mln zł zysku netto wobec blisko 2,2 mld zł straty w 2020, która była efektem odpisów na utratę wartości aktywów i udzielonych pożyczek.

Zysk EBITDA porównywalny do ubiegłorocznego, inwestycje mniejsze

W 2021 roku grupa Tauron wypracowała przychody w wysokości 25,6 mld zł, tj. o 23 proc. wyższe w porównaniu z 2020 roku.Spółka podała, że było to głównie efektem 22 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wynikających z wyższego wolumenu sprzedaży przy wyższych cenach energii elektrycznej.Ale istotne znaczenie miały również przychody osiągnięte z rynku mocy oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (+14 proc.) oraz gazu (+70 proc.).W 2021 roku zysk EBITDA ((zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł około 4,15 mld zł, co oznacza nieznaczny spadek (o 2 proc.) w porównaniu do 2020 roku.Największy udział w ubiegłorocznym zysku EBITDA grupy Tauron odnotował segment Dystrybucja (71 proc.), który wypracował 2,97 mld zł oraz segment Wytwarzanie z 1,38 mld zł EBITDA (33 proc.). Segment OZE dał grupie 9 proc. zysku EBITDA.Osiągnięta przez grupę w 2021 roku marża EBITDA wyniosła 16,2 proc. i była niższa rok do roku o 4,1 p.p.Grupa Tauron w 2021 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 385 mln zł w porównaniu z prawie 2,2 mld zł straty zaraportowanej w 2020 roku. Wysoka strata netto za 2020 rok była efektem odpisów na utratę wartości aktywów i udzielonych pożyczek.- Grupa Tauron w 2021 roku osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Uzyskane przychody wyniosły ponad 25 mld zł i były wyższe o 23 proc. rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA przekroczył 4 mld zł - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Finansów, cytowany w komunikacie.- Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej. Sytuację grupy Tauron poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE. Pozycję Taurona jako stabilnego podmiotu na krajowym rynku energii potwierdza ocena ratingowa na poziomie BBB - z perspektywą stabilną – dodał Krzysztof Surma.W 2021 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 2,9 mld zł i były niższe o 27 proc. od poniesionych w 2020 r., kiedy osiągnęły poziom ponad 4 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Poniesione w ubiegłym roku nakłady są wypadkową spadku inwestycji w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz wzrostu w segmentach Dystrybucja i OZE.