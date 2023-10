Znamy dostawcę monopali dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2

PGE i Orsted wybrały w przetargu firmę Steelwind Nordenham na dostawcę 34 monopali - rodzaju fundamentów dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Jak wskazuje PGE, decyzja oznacza, że wszystkie kluczowe elementy farmy są już zakontraktowane.

Steelwind Nordenham dostarczy 34 monopali dla farmy Baltica 2

W poniedziałek PGE poinformowała, Steelwind Nordenham dostarczy 34 monopali. Kontrakt na dostawę pozostałych 77 monopali dla turbin i morskich stacji transformatorowych PGE i Orsted podpisały wcześniej z konsorcjum Navantia-Windar. Baltica 2 ma składać się ze 107 turbin i czterech morskich stacji transformatorowych.

Jak przypomniała PGE, niezależnie od realizacji zamówienia dla Baltica 2 Windar planuje w Szczecinie budowę fabryki wież wiatrowych.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy Baltica 2 do końca 2027 r., a farmy Baltica 3 do końca 2029 r. Inwestorzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 mają mieć łącznie moc 2,5 GW

"Mamy już zakontraktowane wszystkie kluczowe komponenty dla części morskiej Baltica 2. (...) Inwestycja ta o mocy zainstalowanej 1,5 GW to największy w historii Polski projekt energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii, a mówimy tylko o pierwszym etapie. Notujemy też coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw współpracą przy realizacji tego przedsięwzięcia" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Orsted: Problemy z dostawami przez wojnę na Ukrainie

Jak przypomniał Orsted, proces przetargowy na wszystkie kluczowe komponenty dla Baltica 2 odbył się w 2022 r. i na początku 2023 r., czyli w czasie bezprecedensowych wyzwań makroekonomicznych wynikających z wojny w Ukrainie, problemów z łańcuchem dostaw, wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

"Pomimo tych ogromnych wyzwań udało nam się sfinalizować wszystkie kontrakty na kluczowe komponenty na poziomie Tier 1 w części offshore. To duży sukces, który nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Bardzo cieszy nas również fakt, że zakontraktowani już dostawcy deklarują chęć współpracy z polskimi poddostawcami, co wyraźnie wybrzmiało podczas Dnia Dostawców zorganizowanego wspólnie z PGE na początku października. To ważny impuls do kreowania nowych przemysłów w naszym kraju" - oceniła dyrektorka zarządzająca Orsted Offshore Poland Agata Staniewska.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE zabezpiecza dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Wywodzący się z Danii koncern Orsted jest obecny na kilkunastu rynkach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w krajach europejskich oraz w Azji. W Polsce działa od 10 lat, zatrudniając obecnie blisko 300 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Oprócz morskich farm wiatrowych firma buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom.