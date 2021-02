Znamy wyniki konsultacji Nowej Polityki Przemysłowej

Zakończyły się konsultacje z przedsiębiorcami Nowej Polityki Przemysłowej, której zarysy stworzono w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Ankiety wypełniło kilkaset podmiotów. W „Rządowej ławie” rozmawiamy z Robertem Tomankiem, wiceministrem tego resortu, o tym, czego dowiedziano się od właścicieli firm, którzy wzięli udział w pracach nad założeniami tej nowej strategii gospodarczej.

- Będziemy chcieli bardzo uważnie przyglądać się wszystkim regulacjom pod kątem możliwości ich eliminacji lub ograniczenia. Te regulacje wynikają z wielu przesłanek, ale bardzo często dochodzi wręcz do ich zapętlenia i zablokowania. Przedsiębiorcy później nie potrafią w sposób jasny uzyskać informacji o tym, co powinni, a czego nie powinni robić w świetle obowiązującego prawa.Z Nową Polityką Przemysłową urzędnicy resortu chcą też dotrzeć do środowisk akademickich, tak by jednocześnie zaspokoić potrzeby przemysłu i nauki.- Robimy też porównanie polityk i działań podejmowanych na poziomie Unii i innych krajów, nie tylko europejskich. Z jednej strony, wzorem innych krajów, chcemy wyznaczyć cele i instrumenty horyzontalne, a z drugiej strony doprecyzować przynajmniej dla części sektorów rozwiązania sektorowe, które będą szyte na miarę i objęte tzw. kontraktami branżowymi – tłumaczy wiceminister Tomanek.Dokument ma być konsultowany jeszcze z organizacjami przedsiębiorców, a także na tzw. poziomie politycznym – z przedstawicielami sejmowych ugrupowań politycznych.Wiceminister rozwoju, pracy i technologii na koniec „Rządowej ławy” deklaruje: - Na koniec kwietnia, będzie już dopracowany draft, który ogłosimy i wprowadzimy w tryby machiny konsultacyjnej rządowej, uzgodnień międzyresortowych.