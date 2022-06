Znamy założenia budżetu 2023. Piotr Patkowski o inflacji, deficycie i... cenach prądu

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przedstawił założenia do budżetu na przyszły rok. Wiceminister finansów Piotr Patkowski w WNP.PL mówi o podstawowych wskaźnikach wpisanych w ten dokument: o inflacji, deficycie i dlaczego zakładany wzrost cen energii nie wpłynie na wartość PKB Polski w przyszłym roku.

Obecnie inflacja dobija do 14 proc. Rząd zakłada, że w 2023 r. będzie to „tylko” 7,8 proc.

- Rozumiemy obawy, ale musimy pamiętać, że wkrada się tu pewnego rodzaju panika. To zawsze powoduje windowanie cen – mówi o sytuacji w sektorze energetycznym wiceminister Patkowski.

Jak będzie działał system dopłat do węgla dla Polaków, na co liczyć mogą elektrownie i dlaczego wakacje kredytowe będą tylko dla wybranych? O tym w „Rządowej ławie”.

Dzisiejszy termin przedstawienia założeń do budżetu na przyszły rok wynika z zadań ustawowych, które obligują rząd do przekazania Radzie Dialogu Społecznego informacji o nich. Założenia są zbieżne z upublicznionym niedawno zaktualizowanym Programem Konwergencji.

Wiceminister Patkowski w „Rządowej ławie” zdradza, że założony na 2023 roku przewidywany wzrost PKB wynieść ma 3,2 proc. Inflacja to 7,8 proc. A zakładany deficyt budżetowy na ten rok ma sięgnąć 4,3 proc. PKB, a w przyszłym „tylko” 3,7 proc.

- Wiadomo, że inflacja jest tym wskaźnikiem, który jest najtrudniejszy do założenia w obecnej sytuacji, ale nie odbiegamy, ani od tego co zakłada Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ani od konsensusu rynkowego. Pamiętajmy też, że niebagatelny i pozytywny, czyli obniżający wpływ na inflację mają tarcze antyinflacyjne – wyjaśnia Piotr Patkowski.

Ceny prądu, a inflacja

Niespełna ośmioprocentowa inflacja wydaje się być myśleniem życzeniowym przy jej obecnym poziomie i ostrzeżeniach, które płyną z Rady Polityki Pieniężnej.

Ludwik Kotecki, członek RPP, prognozował niedawno, że na początku przyszłego roku inflacja „znowu nam wystrzeli”. W jego opinii będzie to związane wprost z przewidywanymi na styczeń kilkudziesięcioprocentowymi podwyżkami cen gazu i prądu.

- Rozumiemy te obawy, ale musimy pamiętać, że wkrada się tu pewnego rodzaju panika. To zawsze powoduje windowanie cen. My skupiamy się w tym monecie na zapewnieniu dostępności węgla dla gospodarstw domowy w przystępnej cenie. Nie zapominamy też o tym, że energetyka i ciepłownictwo również tego węgla potrzebuje – tonuje w „Rządowej ławie” Patkowski i dodaje, że ostatecznie o skali podwyżek zadecyduje Urząd Regulacji Energetyki, a nie koncerny energetyczne.

Cel nr 1 – zapewnić węgiel

- Chcemy zapewnić, poprzez Agencję Rezerw Strategicznych, dostępność węgla dla energetyki i ciepłownictwa. Myślę, że rozwiązując ten problem i zapewniając energetykę, że tego węgla nie zabraknie, będziemy mieli też o wiele większy wpływ na stabilność cen za energię elektryczną – dodaje wiceminister finansów.

W rozmowie z Piotrem Patkowskim poruszamy też kwestię trwających prac nad planem zrekompensowania rosnących cen węgla dla gospodarstw domowych. Według zapewnień premiera Mateusza Morawieckiego ma on zostać przygotowany przez rząd w najbliższych tygodniach i najpóźniej od sierpnia będzie obowiązywać. Skala rekompensat będzie uzależniona od dochodów członków rodziny.

System dopłat do węgla będzie bazował na danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To tam w ostatnich miesiącach każdy właściciel domu czy mieszkania miał obowiązek zgłosić swoje źródło ciepła.

- To jest podstawowy element, który pozwoli nam uniknąć nadużyć przy korzystaniu z systemu dopłat. Podobny mechanizm wykorzystywaliśmy już przy dodatku osłonowym – tłumaczy wiceminister finansów.

Wakacje kredytowe

Na koniec „Rządowej ławy” poruszamy kwestię wakacji kredytowych, czyli możliwość zawieszenia spłaty łącznie ośmiu rat kredytu mieszkaniowego w ciągu półtora roku.

Z rozwiązania skorzystać mogłyby wszystkie osoby spłacające kredyt w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe - bez względu na swoją sytuację finansową. NBP alarmowało, by „wakacje” uzależnić jednak od dochodu kredytobiorcy.

- To kryterium (że został on zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy – red.) już odcina te osoby, które zawierały kredyt w celach inwestycyjnych. One z tych wakacji kredytowych skorzystać nie mogą. W trakcie rozmów wewnątrz rządu, ale i w wyniku dyskusji podczas sejmowej Komisji Finansów oceniono, że jest to najbardziej pożądane kryterium. Inne kryteria dochodowe mogłyby rodzić wątpliwości. Pamiętajmy, że kryterium dochodowe nie zawsze się sprawdza, np. gdy brane są pod uwagę rodziny wielodzietne – argumentuje Patkowski.

Wiceminister finansów podkreśla także, że celem jest utrzymanie dobre sytuacji banków działających na terenie Polski:

- Wakacje kredytowe mają na celu przede wszystkim ulżyć kredytobiorcom. To jest nasz cel. Natomiast prowadząc działania w tym kierunku i szukając wskaźnika zamiennego za WIBOR nie chcemy oczywiście doprowadzić do zachwiania sektorem bankowym. Dlatego spotykamy się z jego przedstawicielami – kilka spotkań za nami, a kolejne mamy w planach – deklaruje.