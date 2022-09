Zniesienie obliga dla energii ma też przeciwników. Oto za i przeciw

Rząd zaproponował zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży prądu poprzez giełdę energii. Pomysł ten dla WNP.PL komentują prof. Władysław Mielczarski (za) i Grzegorz Onichimowski (przeciw).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Władysław Mielczarski mówi, że zniesienie obliga przełoży się na znaczącą obniżkę cen energii, rzędu kilkudziesięciu (ok. 30-40 proc.) procent.

Grzegorz Onichimowski twierdzi, że zniesienia obliga to absolutnie bałamutne działanie ponieważ ceny energii nie spadną,

Zdaniem rządu zniesienie obliga ma pozwolić odbiorcom końcowym na uzyskanie dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii, którą wytwórcy mogą oferować w kontraktach dwustronnych.

Rząd we wtorek, 27 września 2022 r., przyjął w trybie obiegowym projekt ustawy znoszący tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii.

Pomysł ten dla WNP.PL komentują eksperci z rynku energii: prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej oraz Grzegorz Onichimowski, były prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Władysław Mielczarski: lepiej późno niż wcale. Ceny energii spadną

- Zapowiedź zniesienia obliga giełdowego to bardzo dobra decyzja, można jej tylko przyklasnąć. Lepiej późno niż wcale. Moje doświadczenie wskazuje, że wszelki przymus i jakiekolwiek ręczne sterowanie zawsze kończy się wzrostami cen energii. Rynek powinien mieć zakreślone ramy, w których powinien działać. Nie powinno się ręcznie regulować tym rynkiem, a przymus giełdowy jest ręczna regulacją - mówi WNP.PL prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

W jego ocenie obligo giełdowe to forma monopolu, gdzie wystarczy jedna oferta, aby podnieść w sztuczny sposób cenę energii.

Uczestnicy TGE muszą opłacać depozyty, co w obecnej sytuacji jest kosztowne.

- Depozyty są do zaakceptowania, gdy cena energii wynosi 300 zł a MWh a nie sięga 2 tys. zł, wtedy depozyty zaczynają być bardzo bolesne i ich koszty sięgają miliardów złotych, a pamiętajmy, że obecnie cena pieniądza szybko rośnie. To wszystko napędza więc wzrost cen energii - dodaje Władysław Mielcarski.

Jego daniem zniesienie obliga przełoży się na znaczącą obniżkę cen energii, rzędu kilkudziesięciu (ok. 30-40 proc.) procent.

- Poluzowanie kagańca TGE spowoduje, że ceny energii z pewnością spadną. Jak policzymy koszty wytwarzania energii, nawet z uprawnieniami do emisji CO2, to mamy ok. 700 zł za MWh a kontrakty na TGE mamy po 1900 zł. To nie jest normalne, jeśli kontrakt jest trzykrotnie droższy niż uzasadniona cena wytwarzania energii - podsumowuje

Podkreśla, że zniesienie obliga nie oznacza wstrzymania handlu energią na TGE. Nadal będą obowiązywać przecież zawarte kontrakty terminowe. Utrzyma się także rola rynku spot, na którym handlowane jest ok. 20-30 proc. energii.

- Obrót na rynku spot jest rzeczą wygodną i niezależnie od tego, czy obligo będzie, czy nie, to podmioty na tym rynku się doregulowują. Na rynku terminowym także będzie prowadzony handel - zapewnia Władysław Mielczarski.

Krytycy zniesienia obliga mówią, że w przypadku Polski trudno mówić o konkurencyjnym rynku, ponieważ mamy dominującą pozycję PGE, a po powstaniu NABE pozycja podmiotu dominującego jeszcze bardziej wzrośnie.

- Jeśli chodzi o powstanie NABE to ten projekt można sobie odłożyć do archiwum. NABE nie powstanie. Ten projekt od początku tak był prowadzony, żeby nie powstał. W dzisiejszej sytuacji przenoszenie olbrzymiej ilości aktywów z jednego miejsca do drugiego może potrwać wiele lat - prognozuje Władysław Mielczarski.

Przypomina, że PGE powstała w 2007 r. i do 2019 r. rynek energii działał i nie było wysokich cen energii.

Grzegorz Onichimowski: bałamutny pomysł. Ceny energii nie spadną

- Jak popatrzymy na krajobraz działań rządu to zauważymy, że nie ma on żadnego pomysłu na poprawę obecnej sytuacji. Wszystko to jest chaos i częścią tego chaosu jest pomysł zniesienia obliga giełdowego. Uzasadnienie tego pomysłu jest kuriozalne, są tam rzeczy przeczące nauce o rynku energii i temu, co o tym rynku wiemy. Nie mówię, że utrzymywanie systemu ceny marginalnej długoterminowo w Europie jest dobre, wręcz przeciwnie, trzeba rynek energii reformować, ale do tego trzeba się dobrze przygotować, a nie robić na szybko, bez zastanowienia - mówi WNP.PL Grzegorz Onichimowski, ekspert rynku energii, były prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Przypomina, że głównym przedmiotem obrotu na rynku energii TGE są kontrakty terminowe a rynek terminowy sam w sobie nie był powodem wzrostów cen energii elektrycznej.

- Wychodzenie z obliga skomplikuje pomysły ograniczenia cen energii, np. poprzez wprowadzenie cen maksymalnych. Jak wszystkie transakcje zawierane są na giełdzie, to można je kontrolować, ale jeżeli transakcje będą porozrzucane, to ta kontrola będzie trudniejsza - dodaje Grzegorz Onichimowski.

Zwraca uwagę, że w niedzielę Donald Tusk, a kilka godzin później premier Mateusz Morawiecki mówili, że ceny energii muszą zostać uregulowane ustawowo. Tyle że premier nic w tym kierunku nie zrobił. Pojawił się natomiast projekt ministra Jacka Sasina o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw.

- Zniesienie obliga giełdowego jest wspaniałym pomysłem na to, aby uniknąć tego podatku i w ogóle zarzutów o nadmierne marże. W grupach energetycznych przesunie się część marży z wytwarzania do obrotu, a drugą część do wydobycia i nagle elektrownie węglowe będą mogły udowodnić, że cena 1200 zł czy 1300 zł za MWh jest uzasadniona, pomimo tego, że są zasilane węglem krajowym. Zniesienie obliga będzie przeciwskuteczne. To jest robione pod kilka spółek energetycznych, które będą mogły manipulować swoim wynikiem finansowym - ocenia Grzegorz Onichimowski.

Według pomysłodawców zniesienie obliga ma doprowadzić do znaczących spadków cen energii.

- Ceny energii nie spadną, to absolutnie bałamutny argument, który kiedyś został wymyślony na potrzeby dyskusji z górniczymi związkami zawodowymi - wskazuje Grzegorz Onichimowski.

Przyznaje, że dzisiaj przy dużej zmienności cen dużym obciążeniem stają się zabezpieczenia transakcji na TGE, ale zabezpieczenia te w bardzo małym stopniu dotyczą spółek produkcyjnych, ponieważ one mają inne formy zabezpieczeń.

- Dla mnie, jedynym lekarstwem na dzisiejsze ceny jest ich administracyjne ograniczenie do poziomu „koszt plus” do zastosowania od zaraz na rynku terminowym. Wszystkie pomysły na redystrybucję osiągniętych naszym kosztem zysków pachnie znów uznaniowością - dodaje Grzegorz Onichimowski.

O co chodzi rządowi? Odbiorcy energii mają mieć większy wybór

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii, został przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Obowiązek dotyczy obecnie przede wszystkim wytwórców energii elektrycznej z węgla i gazu.

- W perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego stanowiłoby istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych - podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano, celem nowelizacji jest zapewnienie przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną swobody w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Projekt nie wprowadza zakazu handlu na giełdzie energii, ale wprowadza szerszy wachlarz możliwości sprzedaży energii elektrycznej. Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej - przekazano.

Jak argumentuje KPRM, dziś obligo wprowadza duże problemy płynności na rynku. "Projektowane zmiany mają na celu optymalizację, przez przedsiębiorstwa energetyczne, kosztów sprzedaży energii elektrycznej. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu kosztów transakcyjnych i kosztów zabezpieczeń oraz depozytów, których obowiązek utrzymania wiąże się z obrotem giełdowym" - podano.

Zaznaczono, że nowelizacja jest jednym ze sposobów na umożliwienie odbiorcom końcowym uzyskania dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii elektrycznej, którą wytwórcy mogą oferować w kontraktach dwustronnych.

Projekt zaostrza też kary za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii