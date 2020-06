Znów rozczarowanie po kogeneracyjnej aukcji. Tylko jedna oferta zwycięska

Projekt nowej kogeneracyjnej jednostki gazowej MEC Piła z grupy Enea jako jedyny okazał się zwycięski w pierwszej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną. Firma dostanie wsparcie w postaci dopłaty do energii elektrycznej wytworzonej z tej nowej jednostki w latach 2022-37. Wybór wykonawcy inwestycji wydaje się być na ostatniej prostej. Pozostałe oferty złożone w aukcji odpadły wskutek działania tzw. reguły wymuszenia konkurencji.

I zarazem wyjaśnia: "Ilość energii oferowana przez MEC Piła to 1 030 754,159 MWh. Kolejny uczestnik aukcji pod względem oferowanej wysokości premii oferował taką ilość energii, która po zsumowaniu ilości z pierwszym oferentem (MEC Piła) dawała więcej niż dopuszczalne 80 proc. Dlatego aukcję wygrał tylko jeden podmiot, który zaoferował najniższą wysokość premii. Ilość energii zaoferowana przez pierwszego i drugiego oferenta była większa niż 80 proc.".W grudniu 2019 r. URE rozstrzygnął pierwszą w ogóle aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji nowych lub znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW, przyznając dopłaty w postaci premii kogeneracyjnej (na dopłatę do ceny rynkowej energii wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, która została wprowadzona do sieci i sprzedana).Wtedy w wyniku rozstrzygnięcia aukcji premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła około 308 mln zł. Wsparcie zyskały wówczas nowe jednostki kogeneracji o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej około 32 MW, do wybudowania po rozstrzygnięciu aukcji, z premią wypłacaną od 2021 do 2038 roku.Zwycięskie oferty złożyły wtedy ECO Kogeneracja, GPEC Ekspert, Miejska Gospodarka Komunalna, New Cogen i Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC. Pula tamtej aukcji też nie została wyczerpana, bo maksymalna ilość energii elektrycznej objętej premią w tamtej aukcji, wynosiła 6 TWh, a maksymalna wartość premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.- Ubiegłoroczną, pierwszą kogeneracyjną aukcję w Polsce w ogóle, wygrały projekty nowych jednostek o łącznej mocy 32 MW. Wtedy można było mówić, że to dopiero początek, że się uczymy, że kolejna aukcja da lepszy efekt. Niestety kolejna aukcja znów rozczarowała - zwyciężył tylko jeden projekt o mocy 8 MW - mówi Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa Forum Energii. i dorzuca: - Moim zdaniem dowodzi to, że aukcyjny system wsparcia kogeneracji w Polsce wymaga poważnej refleksji ze strony decydentów. Na rynku słychać opinie, że warunki udziału w aukcjach są zbyt sztywne. Jeśli tak faktycznie jest, to może warto się zastanowić na tym, by je zrewidować.W grudniu 2019 r. regulator prowadził także nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Mogły w nim wziąć udział jednostki nowe i znacznie zmodernizowane o mocy nie mniejszej niż 50 MW. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - i nabór nie został rozstrzygnięty.Nowy system wsparcia kogeneracji, obejmujący m.in. aukcje na premię kogeneracyjną, wprowadzono ustawą z 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zastąpiła ona poprzedni system wsparcia kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji.Na etapie projektowania ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji resort energii przewidywał, że dzięki nowemu systemowi w latach 2019-2025 zostaną zamówione, m.in. w ramach aukcji i naboru, nowe jednostki kogeneracyjne o mocy około 3 tys. MW, a w ramach samych aukcji o mocy około 2 tys. MW.