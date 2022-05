ZPUE notuje wzrost zysków, ale na horyzoncie widać problemy

W 2021 r. zysk netto grupy ZPUE wyniósł 54,3 mln zł i był większy niż w roku 2020 r., kiedy był na poziomie 27,3 mln zł. Do wielkiego optymizmu jednak daleko, spółka widzi zagrożenia związane m.in. z możliwą kolejną falą pandemii COVID-19 i przerwaniem łańcucha dostaw.

W strukturze sprzedaży grupy ZPUE w 2021 r. dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła 688,1 mln zł, co stanowiło około 84,8 proc. ogółu sprzedaży.

Możliwe jest wstrzymanie sprzedaży wyrobów ZPUE do Rosji, Białorusi i Ukrainy, gdzie szacowana wartość wstrzymanych zamówień to około 10 mln zł w pierwszym kwartale i 30 mln zł w całym 2022 r.

Firma posiada długoterminowe kontrakty, których ceny są zamrożone. Takie kontrakty często są na granicy rentowności lub z rentownością ujemną.

Sprzedaż grupy ZPUE w 2021 r. osiągnęła wartość 811,5 mln zł., co oznacza wzrost o 16,9 proc. wobec roku 2020, kiedy sprzedaż wyniosła 694,4 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 44,2 mln zł w 2020 r. do 69,2 mln zł w 2021 r.

W 2021 r. zysk netto grupy ZPUE wyniósł 54,3 mln zł, podczas gdy w roku 2020 r. był on na poziomie 27,3 mln zł.

Rynek krajowy najważniejszy

W 2021 r. nastąpiła zmiana struktury sprzedaży. Zmniejszeniu uległ udział sprzedaży dla sektora energetycznego (o 12,8 proc. względem roku 2020). Wzrósł natomiast udział sprzedaży dla sektora przemysłu, w tym OZE, o 12,4 proc., budownictwa (o 0,9 proc.) i ciepłownictwa (o 0,2 proc.).

W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej ZPUE w 2021 r. według rynków zbytu, dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła 688,1 mln zł, co stanowiło około 84,8 proc. ogółu sprzedaży. Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła 123,4 mln zł i stanowiła 15,2 proc. ogółu sprzedaży.

Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych, aparatury łączeniowej, rozdzielni średniego i niskiego napięcia, złącz nN i szaf kablowych, linii napowietrznych, towarów na rynki (m.in.): niderlandzki, niemiecki, białoruski, włoski, węgierski, fiński, rosyjski, słowacki, rumuński, czeski, łotewski, islandzki, litewski, estoński, brazylijski, duński.

Kumulacja negatywnych zjawisk

- Mijający rok był trudny dla nas i większości firm z naszej branży. Pogarszająca się sytuacja na rynku materiałów zmusza firmę do inwestowania dużych środków finansowych w budowanie stanów magazynowych. Niestety, wysokie stany magazynowe nie przekładają się na zwiększenie mocy produkcyjnych w satysfakcjonującym wymiarze - pisze w liście do akcjonariuszy Michał Wypychewicz, prezes ZPUE.

Jak dodał, kolejnym dużym wyzwaniem była wciąż rosnąca inflacja.

- Firma posiada długoterminowe kontrakty, których ceny są zamrożone. Takie kontrakty często są na granicy rentowności lub z rentownością ujemną. Dodatkowo brak dostępności materiałów nakłada się na rosnący popyt. W gospodarce rynkowej taka sytuacja powinna doprowadzić do przyrostu cen, który zaś przekłada się na spadek popytu i doprowadzenie do równowagi rynkowej. Dzisiaj jednak, przy silnym interwencjonizmie państwowym i dużym wsparciu dla konsumentów, mechanizm rynkowy nie działa. Istnieje ryzyko, że o ile w krótkim okresie zminimalizuje to negatywne napięcia popytowo-podażowe, o tyle w długim nastąpi kumulacja negatywnych zjawisk i pojawi się krytyczna spirala inflacyjna - dodaje Michał Wypychewicz.

Jego zdaniem kolejne programy luzowania ilościowego pomogły przetrwać kryzys wielu nierentownym firmom, co z jednej strony ochroniło rynek pracy i pozwoliło utrzymać „rynek pracownika”, z drugiej zaś strony brak oczyszczenia się rynku z firm nierentownych, w tym źle zarządzanych, może doprowadzić do braku konkurencyjności gospodarki. To wszystko sprawia, że inflacja będzie miała wciąż zbyt wysokie poziomy. Implikować to może wstrzymanie wielu inwestycji.

- Przyrost cen sprawia, że wielu inwestorów obawia się, iż nie będzie w stanie przygotować odpowiedniej struktury zabezpieczającej. Efekt ten niestety będzie narastał w nadchodzących latach i jest głównym indykatorem ryzyka w latach 2022-2025. Zmusza to zarząd do przygotowania się do potencjalnego załamania zapotrzebowania na nasze produkty - wskazuje prezes ZPUE.

Ryzyk nie brakuje

Zarząd ZPUE zdefiniował ryzyka o wysokim stopniu prawdopodobieństwa związane z agresją Rosji na Ukrainę.

Możliwe jest wstrzymanie sprzedaży wyrobów ZPUE do Rosji, Białorusi i Ukrainy, gdzie szacowana wartość wstrzymanych zamówień i kontraktów to około 10 mln zł w pierwszym kwartale i 30 mln zł w całym roku 2022.

Istnieje ryzyko dalszego zrywania łańcuchów dostaw materiałów, które docierają do Polski przez terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi, o wartości na dzisiaj trudnej do oszacowania.

Istnieje również ryzyko nawet kilkudziesięcioprocentowego wzrostu cen surowców i materiałów, których dostawcą lub producentem są kraje zaangażowane w wojnę, wynikającego z większego zapotrzebowania branży zbrojeniowej w Polsce i na świecie.

Stwierdzono także potencjalne ryzyko nacjonalizacji spółki zależnej ZPUE, czyli Zavod BKTP OOO i jej zakładu produkcyjnego zlokalizowanego pod Petersburgiem w Rosji o wartości około 10 mln zł.

Co z covidem?

Interesujące są również komentarze spółki dot. pandemii COVID-19.

- Trudno jest określić nawet czy pandemia jest już za nami, a co dopiero precyzyjnie wskazać stopień wpływu pandemii na wyniki finansowe emitenta w perspektywie najbliższych miesięcy. Bez wątpienia jednak, jeżeli pandemia powróci, a wraz z nią obostrzenia, spółkę dotkną te same problemy, z którymi miała do czynienia w trakcie dwóch ostatnich lat, a więc w szczególności brak dostępności niektórych materiałów i surowców, pozrywanie łańcuchów dostaw, utrzymanie, czy nawet ponowne wzmocnienie presji inflacyjnej - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa ZPUE skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem grupy są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia (element stacji transformatorowych).

Siedziba spółki znajduje się we Włoszczowie. Akcje ZPUE notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

