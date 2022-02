Zręczne manewry Taurona. Kupili CO2 za 30 euro i stałą stopę procentową

Jaka jest dziś sytuacja finansowa Taurona? Co dalej z Jaworznem, NABE i finansowaniem inwestycji w obliczu rosnących stóp procentowych i cen CO2? Tym razem gościem cyklu podcastów pt. "Energetyczne środy z Tauronem" jest wiceprezes grupy ds. finansów Krzysztof Surma.

Wycena aktywów węglowych

Zabezpieczenie stóp

Sytuacja na rynku CO2

Przypomina, że wydzielenie aktywów węglowych ma ułatwić szybszą transformację w kierunku zielonej energetyki. Zwraca uwagę, że coraz więcej instytucji finansowych nie chce finansować energetyki opartej na węglu. Są banki, które finansują projekty grupy Tauron, ponieważ prowadzi ona także inną działalność niż produkcja energii z węgla, ale są również banki odmawiające takiego finansowania.Jak mówi Krzysztof Surma, grupy energetyczne, Ministerstwo Aktywów Państwowych i wybrany doradca prowadzą wspólne prace nad modelem finansowym powstania NABE. W oparciu o wypracowany model finansowy i wycenę, którą przygotują poszczególne grupy energetyczne, zostaną zbyte aktywa węglowe.Podkreśla, że każda z grup energetycznych będzie dążyć do tego, aby wycena była przynajmniej na takim poziomie, jaka jest odzwierciedlona w księgach rachunkowych.Rada Polityki Pieniężnej podniosła 8 lutego wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. O tym Surma także rozmawia z Rafałem Kergerem, redaktorem naczelnym WNP.PL.Polski rynek finansowy opiera się o zmienną stopę procentową i to WIBOR jest główną stawką, w oparciu o którą w Polsce pożycza się pieniądze - niemniej Tauron na wypadek podwyżki stóp procentowych zabezpieczył się. Tauron częściowo zaciągał ostatnio kredyty ze stałą stopą procentową, a częściowo wykorzystywał instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych. Dotyczy to finansowania od 3 do nawet 10 lat- Aktywnie stosujemy politykę hedgingową. W poprzednich latach w bardzo istotnej części zabezpieczyliśmy się, kiedy stopy były na dużo niższym poziomie niż obecnie. Obecny wzrost stóp procentowych dla tych finansowań, które były robione w przeszłości nie będzie na razie dla nas odczuwalny - dodaje.Mechanizmy zabezpieczające Tauron stosuje również na rynku CO2.- Tauron stosuje ostrożną politykę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. W chwili, kiedy sprzedajemy energię, to w tym samym momencie kupujemy potrzebne uprawnienia do emisji CO2 - informuje Krzysztof Surma.Jak wyjaśnia, to jest zabezpieczenie, a nie spekulacja czy też przyśpieszony zakup uprawnień na przyszłość.Zwraca uwagę, że energię sprzedaje się głównie w kontraktach rocznych, co oznacza, że na sprzedaż energii w 2022 r. Tauron kupił dużo uprawnień po cenach z 2021 r., wynoszących średnio 25/30 euro za tonę.