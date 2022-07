Żukowska o fuzji Orlenu i Lotosu: budowanie większego koncernu to dobra koncepcja

Sama koncepcja budowania większego koncernu jest dobra, ponieważ nie mamy przedsiębiorstwa, które byłoby rozpoznawalne na całym świecie i stanowiło filar gospodarki - powiedziała w piątek PAP.PL posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, odnosząc się do fuzji Orlenu i Lotosu.

Posłanka Anna Maria Żukowska w piątek w Studiu PAP skomentowała czwartkową zgodę akcjonariuszy PKN Orlen na połączenie spółki z Grupą Lotos, w środę zgodę na fuzję wyrazili w akcjonariusze Grupy Lotos. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

"Sama koncepcja budowania większego koncernu jest dobrą koncepcją, bo nie mamy takiego przedsiębiorstwa, które można by porównać do takich firm jak Nokia, jak H&M. Takich, które są po prostu potentatami, rozpoznawalnymi na całym świecie i stanowią filar gospodarek swoich państw" - powiedziała.

Zaznaczyła, że niepokoi ją przy tym fakt, że aby doszło do fuzji Orlenu i Lotosu, węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce. To jeden z wymogów przedstawionych w zeszłym roku przez Komisję Europejską.

"Niepokoi mnie, że jest to sprzedaż części aktywów węgierskiemu MOL-owi (...) można powiedzieć, że (premier Węgier) Viktor Orban jest takim przyczółkiem Putina na terenie Unii Europejskiej, to jest niebezpieczne" - dodała.

Żukowska podkreśliła, że przejęcie przez Saudi Aramco 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos "pozycjonuje nas w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o negocjowanie cen, zakup ropy". "To dobry kierunek" - oceniła.

PKN Orlen zapowiada, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Wcześniej, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, w styczniu tego roku PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano m.in. wtedy, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Z danych publikowanych przez PKN Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w tej spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,59 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 6,35 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni, mają 58,54 proc. akcji.

PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji z Grupą Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.

Cały wywiad z posłanką Nowej Lewicy Anną Marią Żukowską znajduje się pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1379707,gosc-studia-pap-anna-maria-zukowska.html.