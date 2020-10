Zużycie i import prądu w górę

We wrześniu tego roku import energii elektrycznej był o 7,48 proc. wyższy niż we wrześniu 2019 r., a krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 0,27 proc. - wynika z miesięcznych danych PSE o strukturze produkcji i wymianie międzysystemowej.

Według danych operatora w stosunku do września 2019 r., we wrześniu 2020 r. produkcja elektrowni z węgla kamiennego była o ponad 6,5 proc. niższa, a z węgla brunatnego - o 3,2 proc. wyższa.

O prawie 50 proc. wzrosła produkcja elektrowni gazowych, a o niemal 27 proc. spadała z turbin wiatrowych. Produkcja innych niż wiatrowe źródeł odnawialnych wzrosła przeszło siedmiokrotnie - o 763 proc.

Zestawiając dziewięć pierwszych miesięcy roku 2019 i 2020, krajowa produkcja spadła o ponad 6,5 proc. Najbardziej, o 12 proc. - z węgla kamiennego, a o ponad 10 proc. - z węgla brunatnego. Produkcja z wiatru była wyższa o 2,2 proc., a z innych źródeł odnawialnych - o 446 proc.

Zużycie prądu lekko większe

We wrześniu 2020 zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 13 480 GWh i było o 0,27 proc. większe niż rok wcześniej.



Zobacz także: Polska droga do transformacji energetycznej



Tym samym wrzesień okazał się jak dotychczas drugim miesiącem w tym roku, po lutym, w którym krajowe zużycie energii elektrycznej było większe niż w analogicznym okresie 2019.



Czytaj również: Koszt transformacji energetycznej Polski do 2030 r. to 240 mld euro



Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 120 869 GWh, co oznacza, że było o 3,91 proc. proc. mniejsze niż rok wcześniej.