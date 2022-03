Zużycie prądu na Ukrainie spadło o połowę. Co dalej z tamtejszą energetyką?

Na przeważającej większości Ukrainy energia elektryczna jest cały czas, oczywiście zdarzają się problemy z dostawą na obszarach bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi. Jednym z największych miast bez prądu, wody i ogrzewania jest oblężony Mariupol. Po zakończeniu wojny Polska i firmy energetyczne działające w naszym kraju mogłyby pomóc odbudować infrastrukturę, zmodernizować elektrownie węglowe i gazowe oraz uczestniczyć w nowym, powojennej organizacji rynku energii - mówi WNP.PL Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

Ukraińska wyspa

Strategiczna linia

Kuriozalne sytuacje

Jak tłumaczy, spadek zapotrzebowania wynika z zatrzymania pracy większości przemysłu, do tego doszedł wyjazd z Ukrainy ponad 1 miliona obywateli, ponadto w nocy wiele miast musi być zaciemnionych.Konrad Świrski podkreśla, że obecnie ukraiński system energetyczny działa na zasadzie wyspy, co oznacza, że nie jest połączony z innymi systemami. Do niedawna system ukraiński był połączony z Rosją, to połączenie ma moc ok. 3 tys. MW, i Białorusią, to połącznie miało ok. 900 MW.Istnieją także połączenia z systemem Europy zachodniej: ok. 600 MW na granicach ze Słowacją, Rumunią i Węgrami oraz 235 MW na granicy z Polską.Od dawna Ukraina starała się o połączenie z zachodnioeuropejskim systemem elektroenergetycznym. Ostatnią prośbę w tej sprawie Ukrenergo 27 lutego skierował do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E). Synchronizacja nie będzie jednak prostą sprawą.- Przed wojną plan był taki, że synchronizacja nastąpi w roku 2023, co wydawało się mało prawdopodobne min. z uwagi na fakt, że Ukraina ma niewielkie połączenia energetyczne z krajami UE. Teraz sytuacja jest zupełnie inna, więc możliwe są jakieś nadzwyczajne działania - ocenia Konrad Świrski.Takim działaniem może być odbudowa nieczynnej linii 750 kV z Polski na Ukrainę (tzw. linia Chmielnicki – Rzeszów). Na początku marca 2022 r. ZE PAK zadeklarował, że może szybko linię odbudować, aby pomóc w synchronizacji systemu ukraińskiego z zachodnioeuropejskim. - Jeśli mówimy o realnej i szybkiej synchronizacji to konieczne jest odbudowie tej linii 750 kV - podkreśla Konrad Świrski.Jego zdaniem już powinny rozpocząć się prace w rodzaju studium wykonalności, aby określić, jak szybko tę linię można przywrócić do eksploatacji. Normalnie trwałoby to ok. dwa lata lub więcej, ale teraz sytuacja jest nadzwyczajna, więc ten czas można znacząco skrócić.Wato przypomnieć, że o odbudowie i uruchomieniu linii 750 kV w Polsce mówiło się od lat, Do tego nie doszło, ponieważ obawiano się importu dużych ilości taniej energii z Ukrainy (oczywiście z elektrowni jądrowych), która byłaby pewną konkurencją dla polskich wytwórców.Także Robert Zasina, prezes Taurona Dystrybucji i Polskiego Towarzystwoa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej uważa że pomoc Ukrainie jest możliwa do szybkiej realizacji i że takie próby już w przeszłości robiliśmy z naszymi sąsiadami.- Przy łączeniu systemu ukraińskiego na pewno będą weryfikowane wszystkie procedury i będzie sprawdzane jaki wpływ tego systemu będzie w przypadku, gdy będą awarie po stronie ukraińskiej, ale też w przypadkach, gdy będą jakieś sytuacje nieprzewidziane po stronie systemu w Polsce, a tak naprawdę całego systemu, systemu europejskiego – mówi prezes spółki dystrybucyjnej.Czy zatem – zakładając, że jesteśmy systemowo powiązani - nagłe wyłączenie kilku elektrowni na Ukrainie, np. spowodowane działaniami wojennymi, może być niebezpieczne dla naszej sieci energetycznej?- Są odpowiednie procedury, które powodują, że w takich przypadkach odpowiednio dokonuje się przełączeń w sieci, by uniknąć awarii – odpowiada Zasina.Zdaniem szefa Taurona Dystrybucji wspólne, europejskie mechanizmy z taką nagłą zmianą sytuacji byłyby w stanie sobie poradzić.- Po to te systemy się wspierają, albo rozłączają, żeby dana awaria się nie rozpowszechniła się. Takie są procedury i myślę, że w przypadku Ukrainy tak samo będzie to działało. Gdyby się okazało, że w jakiś sposób miało to mocno wpłynąć system nasz krajowy, to odpowiednie przełączanie w systemach krajów europejskich pozwoli na kontrolowanie takich nagłych przepływów. Taką sytuacje da się zneutralizować, albo doprowadzić do tego, że odbije się ona w sposób nieznaczny – wyjaśnia.Komisarz UE ds. energii popiera prośbę Ukrainy o przyłączenie, ale mówi się przede wszystkim o synchronizacji ich systemu w trybie awaryjnym.- Zakładany jest prawdopodobnie przypadek taki, że część elektrowni na Ukrainie nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania Ukrainy i będzie potrzeba zapewnienia energii z systemu europejskiego. Ten tryb awaryjny i tak musi spełnić procedury bezpieczeństwa – zapewnia Robert Zasina. Konrad Świrski zwraca uwagę, że pomimo działań wojennych nie było celowych ataków na sieci przesyłowe i stacje transformatorowe - a taki atak można stosunkowo łatwo przeprowadzić.Trudno przewidywać, jak rozwinie się sytuacja w ukraińskim systemie elektroenergetycznych, z pewnością będzie ona zależna od tego, co się będzie działo na liniach frontów.- Mamy przy tym do czynienia z kuriozalnymi sytuacjami. Rosjanie zajęli dwie elektrownie jądrowe, które nadal muszą pracować. Nie można ich szybko wyłączyć, ponieważ groziłoby to katastrofą, gdyż odstawione i chwilowo wyłączone z eksploatacji, bloki jądrowe nie byłyby chłodzone. Po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji, że działania wojenne są prowadzone bezpośrednio na terenach, gdzie jest elektrownia jądrowa, która przechodzi z rąk do rąk a jednocześnie cały czas działa w systemie energetycznym - podsumowuje Konrad Świrski.Podkreśla, że nie jest możliwe, żeby dzisiaj prognozować jak będzie wyglądał docelowo system energetyczny Ukrainy po wojnie – np. czy będą pracować wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe.- Pomimo tego już dziś warto zrobić pewne wstępne prace (jak sygnalizowane studium odbudowy linii 750 kV) żeby tak szybko jak możliwe, zaraz po zaprzestaniu działań wojennych, przystąpić do odbudowy systemu energetycznego i pomóc jak najszybciej naszym ukraińskim przyjaciołom. Polska i firmy energetyczne działające w naszym kraju mogły by pomóc odbudować infrastrukturę, zmodernizować elektrownie węglowe i gazowe (np. automatyzacja) oraz uczestniczyć w nowym, powojennej organizacji rynku energii, tu np. możliwa rola Towarowej Giełdy Energii - podsumowuje Konrad Świrski.