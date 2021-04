Związki z PGE i Taurona chcą, by powstanie NABE zbadał NIK

Organizacje związkowe z grupy PGE i Tauron wystosowały list do Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z wnioskiem o zbadanie zasadności powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Niezależność energetyczna Polski

Obawy o pracę

NABE coraz bliżej

Związkowcy pytają też, czy słuszne jest w interesie funkcjonowania budżetu publicznego planowane uzależnienie krajowego systemu ciepłowniczego opartego na wydzieleniu z systemu kogeneracji a oparcie tylko i wyłącznie na technologiach gazowych.- W tym przypadku jesteśmy tylko i wyłącznie importerem paliwa uzależnieni tylko i wyłącznie od dostawców gazu - zaznaczają związkowcy.- W związku z powyższym decyzyjność w zakresie powstania NABE zagraża funkcjonowaniu krajowej gospodarki oraz daje możliwość uzależnienia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego od obcego kapitału oraz importowanej energii. Przygotowany projekt NABE nie służy suwerenności u niezależności energetycznej, a wręcz przeciwnie, stoi w sprzeczności i godzi w interes państwa polskiego - podsumowują związkowcy w piśmie do NIK.Związkowcy z elektrowni i innych firm, które maja trafić do NABE obawiają się, że będzie to swoista umieralnia, gdzie stopniowo będą likwidowane miejsca pracy.- Tłumaczenia ministra Jacka Sasina i ministra Artura Sobonia, że w zamian powstaną wysoko płatne miejsca pracy to mrzonki i niestety celowe kłamstwa obozu rządzącego. Dlatego przedstawiciele strony społecznej postanowili zwrócić się do NIK o sprawdzenie tych decyzji, które budzą kontrowersje - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący komitetu protestacyjno-strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.Jego zdaniem brakuje konkretów dotyczących nowych miejsc pracy w regionie.- Słyszymy, że w woj. śląskim ma powstać fabryka samochodów Izera. To cieszy, ale jest to działanie niewystarczające - podkreśla Bogdan Tkocz.Ministerstwo Aktywów Państwowych 16 kwietnia 20201 r. poinformowało, że złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu transformacji sektora elektroenergetycznego, który przewiduje wydzielenie aktywów węglowych do jednego podmiotu.Projekt przewiduje, że 70 bloków węglowych trafi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Trafią tam również kopalnie węgla brunatnego, ale nie kamiennego. Poza NABE pozostaną aktywa ciepłownicze.NABE ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników, najwięcej z nich - bo aż 25,7 tys., będzie pochodziło z obecnej grupy PGE, 3,0 tys. pracowników przejdzie z grupy Enea a 3,5 tys. z grupy Tauron.W wyniku przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE ma wynieść 22,7 tys. MW - dla porównania moc wszystkich źródeł w Polsce wyniosła 51,9 tys. MW.W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji, która wyniosła 152,3 TWh. Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. wyniosło 165,5 TWh.