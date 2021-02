Związkowcy nie wierzą w oficjalny powód dymisji prezesa Taurona

Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia, zapowiedział odejście ze stanowiska z końcem lutego 2021 r. Oficjalnie rezygnacja prezesa jest podyktowana względami zdrowotnymi. Związkowcy z Taurona oceniają, że dymisja ta jest spowodowana zbliżającym się sporem zarządu i pracowników dotyczącym wydzielenia aktywów węglowych.

Wydzielenie pomocne w inwestycjach w OZE

Jesienią 2020 roku resort aktywów państwowych rozpoczął analizy w tym zakresie, przy udziale doradcy opracowującego koncepcję takich zmian.W jesienią 2020 r. Wojciech Dąbrowski, prezes PGE mówił, że optymalnym byłoby wydzielenie aktywów węglowych z obecnych grup energetycznych do końca 2021 r.Spółki energetyczne, z których elektrownie i kopalnie zostaną wydzielone, miałyby skoncentrować się na inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz w sektor dystrybucji energii.- Po wydzieleniu aktywów węglowych wzrosną możliwości inwestycyjne spółek energetycznych. Obecnie, z aktywami węglowymi, mogą się one zadłużać do poziomu 3,5 razy EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych), a po wydzieleniu aktywów węglowych będzie można zwiększyć zadłużenie na inwestycje w źródła odnawialne do 5-6, a nawet 7, razy EBITDA - wyliczał Wojciech Dąbrowski.Zwracał uwagę, że wzięcie kredytu na inwestycje węglowe jest coraz trudniejsze, pojawiają się nawet kłopoty z ubezpieczeniem majątku.Jak zapewnił, do finansowania inwestycji w segmencie dystrybucji może się zaangażować Polski Fundusz Rozwoju (PFR), trwają także rozmowy z amerykańskimi funduszami emerytalnymi.- Dystrybucja energii to stabilny sektor, gwarantujący przychody przez długie lata - podkreśla Wojciech Dąbrowski.