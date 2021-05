Związkowcy z Taurona i PGE piszą do Gowina: wykorzystujmy ponownie CO2

Związkowcy z grupy Tauron i PGE we wspólnym liście do ministra Jarosława Gowina przekonują, że bloki energetyczne na węgiel uzupełnione o instalacje do wychwytu CO2 powinny być ważną częścią polskiego systemu energetycznego.

Przedstawiciele różnych organizacji związkowych ze spółek z grup Tauron i PGE wystosowały wspólny list do Jarosława Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii.

Zdaniem związkowców Polska powinna rozwijać technologie wychwytywania i zagospodarowania CO2.

Związkowcy chcą zawarcia umowy społecznej dla energetyki, która by była gwarancją inwestycji i modernizacji rodzimych elektrowni.

Symbioza węgla i OZE

Wykorzystanie istniejących atutów