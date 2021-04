Zwrot USA ważny także dla Polski. Ubywa kontestujących politykę klimatyczną

Ogłoszona przez prezydenta Joe Bidena deklaracja redukcji emisji gazów cieplarnianych to zmiana ważna z globalnego punktu widzenia. Eksperci oceniają, debata na temat klimatu będzie pod coraz większym wpływem zwolenników szybkiej redukcji emisji CO2. Bruksela może czuć się mniej osamotniona w aspiracjach klimatycznych. Polsce będzie trudniej o zrozumienie i sojuszników dla relatywnie wolnej zmiany miksu energii.

Mniej zrozumienia dla Polski

Bruksela dostała mocny argument

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, wskazuje, że deklaracja Bidena to zwrot administracji amerykańskiej w kierunku zdecydowanej polityki klimatycznej. Nowa amerykańska polityka klimatyczna może być, zdaniem Soroczyńskiego, istotna zarówno dla gospodarki amerykańskiej jak i światowej.- Poprzedni ekipa rządząca w USA pod przewodnictwem prezydent Donalda Trumpa stawiała na odraczanie zobowiązań klimatycznych i w związku z tym na rozwój przemysłu paliw kopalnych, wykorzystywanie tych paliw w USA i na ich eksport. Zwrot klimatyczny prezydenta Joe Bidena wskazuje, że poparcie dla paliw kopalnych w USA będzie mniejsze. Pytanie, czy administracja amerykańska ma pomysł, jak rozsądnie zastępować paliwa kopalne, jak poradzić sobie z ewentualną utratą miejsc pracy w przemyśle paliw kopalnych, ale też, co ta nowa polityka będzie oznaczała dla eksportu ropy, czy gazu - mówi Piotr Soroczyński.Z punktu widzenia Polski szczególnie istotne jest , czy nowa polityka klimatyczna wpłynie, a jeśli tak to w jaki sposób, na eksport gazu, bo liczyliśmy na długoterminowe dostawy gazu z USA.- Pytanie, czy w USA nie będzie kolejnego kroku, który oznaczałby ograniczenia w wydobyciu ropy i gazu, a może także wygaszanie eksportu paliw kopalnych, co byłoby dla Polski kłopotem - dodaje Soroczyński.Leszek Juchniewicz, doradca Prezydenta Pracodawców RP, wskazuje, że Charles Kettering, wynalazca rozrusznika samochodowego, mówił, że interesuje go przyszłość, bo tam zamierza spędzić resztę swojego życia.Parafrazując to powiedzenie, Juchniewicz radzi, by, jeśli kogoś interesuje przyszłość, to powinien teraz zajmować się ochroną przyrody poprawiając jej jakość, neutralizując skutki działalności gospodarczej człowieka, jutro może być za późno.- W związku z tym wszelkie deklaracje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, takie jak deklaracja prezydenta Joe Bidena, to krok w dobrym kierunku i chociaż nie zawsze wydają się być realne, to zawsze są mobilizujące - mówi Leszek Juchniewicz.- USA były i są światowym liderem polityczno-gospodarczym i to, co robią, jest obserwowane przez wszystkich. Jedni się do działań USA adaptują wprost inni z dystansem, ale działania USA są zawsze opiniotwórcze. W związku z tym uważam, że amerykański zwrot w kierunku zdecydowanej polityki walki ze zmianami klimatu wzmocni globalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, co w jakimś stopniu przełoży się też na funkcjonowanie światowej gospodarki - dodaje Leszek Juchniewicz.Piotr Arak zauważa, że w okresie pandemii koronawirusa sprawy związane z klimatem stały się najważniejszą kwestią poza zdrowiem. Wskazuje, że w sprawach klimatycznych przyspieszyła UE, a teraz przyspieszają USA. Spodziewa się, że z czasem w skali świata ambicje klimatyczne zarówno polityków jak i biznesu będą coraz większe.- Oznacza to, że Polska na poziomie globalnym i w UE będzie miała coraz mniej zrozumienia i sojuszników dla relatywnie wolnego w skali UE zmiany miksu energetycznego, czy utrzymywania innych celów niż obowiązujące w innych krajach Europy. Przykładowo Norwegia chce być neutralna klimatycznie już w 2030 roku., Austria w 2040 roku, a Szwecja w 2045 roku - mówi Piotr Arak.Ocenia, że dbając o to, aby nie zmniejszyć konkurencyjności polskiej gospodarki, działając w swoim tempie będziemy musieli jednak starać się równać do zmian globalnych.- Tak, by transformacja energetyczna, która w USA pewnie będzie przyspieszała, nie skończyła się dla Polski terapią szokową. Poprzednia, republikańska administracja USA, była probiznesowa, a nie proklimatyczna. Z takim partnerem łatwiej nam było prowadzić globalne negocjacje klimatyczne, ale to już historia. Dzisiaj na odpowiedni moment dla swojej deklaracji dotyczący redukcji emisji czekają jeszcze Indie - mówi Piotr Arak.Piotr Soroczyński ocenia, że UE, która stara być liderem w walce ze zmianami klimatu, przyjmie nową politykę USA jako gest wspierający unijną politykę klimatyczną.- Często komentowano, że klimatyczno-energetyczne samoograniczenia UE nie mają niemal żadnego znaczenia w skali globalnej, bo emisja UE jest umiarkowana. Teraz, po zwrocie USA, Bruksela dostała mocny argument, żeby twierdzić, że nie jest sama - komentuje Piotr Soroczyński.Główny ekonomista KIG wskazuje, że na poziomie deklaracji mówi się, że polityka klimatyczna to zachęta i wsparcie do tego, żeby zmieniać strukturę przemysłu, z przemysłów wysokoemisyjnych, a tak naprawdę niskomarżowych, w stronę przemysłów mniej emisyjnych, bardziej zaawansowanych technologicznie, z produktami generującymi wyższe marże.- Jednak stal, czy cement będą ciągle potrzebne i zagrożenie dla przemysłu w krajach z ostrą polityką klimatyczną pozostaje takie samo. Jeśli przemysł energochłonnych, czy wysokoemisyjny nie będzie mógł utrzymać konkurencyjności z powodu kosztów polityki klimatycznej, to będzie przenosił się tam, gdzie takich kosztów nie ma lub są mniejsze. Dla dużych organizacji gospodarczych mogących przenosić produkcję z jednego zakątka świata do innego wyzwanie jest relatywnie niewielkie. Jednak małe firmy mogą być po prostu wypychane z rynku przez politykę klimatyczną - ocenia Piotr Soroczyński.Zdaniem Piotra Araka teraz większość dużych gospodarek będzie mówiła o polityce klimatycznej tym samym głosem.- Kraje takie jak Polska, które będą się wolniej adaptować, mają problem z przekonania partnerów do swojej listy argumentów m.in. związanych z bezpieczeństwem, suwerennością i utratą miejsc pracy. Tak naprawdę krajów, które by chciały ograniczać politykę klimatyczną, czy redukować jej tempo tak, żeby było bardziej akceptowalne biznesowo, jest już niewiele. Bardzo ważne jest dla nas, żeby umiejętnie budować miks energetyczny. Tak, żeby transformacja energetyczna nie okazała się w Polsce terapią szokową - konkluduje Piotr Arak.Według danych Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w 2019 roku emisje gazów cieplarnianych w USA wyniosły 6, 558 mld ton ekwiwalentu CO2, a w tym 5,255 mld ton samego CO2. Rok wcześniej emisje gazów cieplarnianych w USA wyniosły 6, 671 mld ton ekwiwalentu CO2, a w tym 5,375 mld ton samego CO2.Według danych portalu Statista, w 2019 roku USA były drugim największym na świecie emitentem CO2 z paliw kopalnych z 14,5 proc. udziałem w takiej globalnej emisji CO2.Największym emitentem CO2 z paliw kopalnych w 2019 roku, według tego samego źródła, były Chiny z udziałem w globalnej emisji CO2 na poziomie 27,9 proc.Trzecim największym emitentem CO2 z paliw kopalnych w skali globalnej były w 2019 roku Indie ze wskaźnikiem około 7,1 proc.