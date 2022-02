Życie codzienne a walka o klimat. Polacy nie wypadają źle

Zdecydowana większość Polaków twierdzi, że rozważając kupno nowego samochodu, zdecydowałaby się na pojazd hybrydowy lub elektryczny - wynika z badań Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).Polki i Polacy mają poczucie, że robią wszystko, co mogą w swoim życiu codziennym, żeby przeciwdziałać zmianie klimatu.

Z kolei 42 proc. Polaków bierze pod uwagę zmianę klimatu przy poszukiwaniu pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób w wieku od 15 do 29 lat – odsetek młodych osób biorących pod uwagę zmianę klimatu przy poszukiwaniu pracy wynosi 48 proc. W grupie wiekowej od 30 do 64 lat odsetek ten wynosi natomiast 44 proc. (o 4 punktów procentowych mniej).



- Pomimo oczywistych różnic pokoleniowych Polacy coraz częściej zmieniają swoje nawyki konsumpcyjne i zachowania na bardziej odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Zmiany indywidualnych zachowań wskazują na to, że ludzie w każdym wieku chcą bardziej angażować się w swoim życiu codziennym w działania sprzyjające łagodzeniu kryzysu klimatycznego. Intencje te wybrzmiały podczas konferencji klimatycznej COP26 i są wyraźnym wskaźnikiem poparcia dla naszych dalszych wysiłków na rzecz promowania zielonej transformacji. Rolą EBI jako banku klimatycznego Unii Europejskiej jest finansowanie projektów w dziedzinie czystej energii, oszczędności energii, rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz innowacji, które pomogą ograniczyć wzrost temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza lub niższego - komentuje Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.



W Chinach osoby rozważające kupno samochodu najchętniej wybrałyby pojazd elektryczny (44 proc.).Z kolei Amerykanie w pierwszej kolejności zdecydowaliby się na pojazd hybrydowy (38 proc.), a w drugiej – na pojazd z silnikiem benzynowym lub Diesla (33 proc.), przy czym najmniej osób wybrałoby pojazd elektryczny (29 proc.).Z ankiety wynika, że 68 proc. respondentów w wieku od 15 do 29 lat twierdzi, że bierze pod uwagę zmianę klimatu, gdy wybiera miejsce na spędzenie wakacji. Jednak 41 proc. z nich (a także 30 proc. osób w wieku od 30 do 64 lat oraz 20 proc. osób w wieku 65 lat i starszych) twierdzi, że na wakacje latem 2022 roku poleci samolotem.Jedna czwarta (25 proc.) młodych osób wskazuje, że wybierze podróż samolotem do odległego kraju (dla porównania, w grupie wiekowej od 30 do 64 lat odsetek ten wynosi 15 proc., a w grupie osób w wieku 65 lat i starszych – 11 proc.).54 proc. respondentów z Polski przyznaje, że kupuje używane ubrania zamiast nowych (jest to wynik o 12 punktów procentowych wyższy od średniej unijnej). Takie postępowanie jest częstsze u kobiet (64 proc.) niż u mężczyzn (43 proc.).