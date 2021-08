Zygmunt Solorz i Michał Sołowow biorą się za elektrownie jądrowe w Polsce

Polscy miliarderzy Zygmunt Solorz i Michał Sołowow chcą razem zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie, przy wykorzystaniu aktywów ZE PAK. Projekt zakłada inwestycję w od czterech do sześciu małych reaktorów jądrowych (SMR) o mocy 300 MW każdy.

Małe reaktory dla Polski

Amerykańskie technologie

Podkreśla, że kontrolowana przez niego grupa Synthos występuje w tym projekcie w dwóch rolach: jako inwestor i dostawca technologii.Obie strony zapewniają, że wspólny projekt Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa to najpoważniejsze - jak dotychczas - przedsięwzięcie związane z energią jądrową i SMR – małymi reaktorami modułowymi.Dzięki utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa na bazie części aktywów ZE PAK, ma ono dużą szansę realizacji – ze względu na umiejscowienie i już istniejącą infrastrukturę przesyłową prądu.- Pątnów jest lokalizacją wskazaną w rządowym Programie polskiej energetyki jądrowej. Nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów Państwa – SMR nie zastąpią dużej energetyki państwowej, ale mogą stanowić jej doskonałe uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanej z paliw kopalnych, a w niedługim czasie mogą pomóc zniwelować brak dostępnych mocy w systemie energetycznym, wynikający z odstawiania kolejnych bloków węglowych i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną - mówi Piotr Woźny, prezes ZE PAK.Na podstawie zawartej umowy, strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę przez utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającego na budowie jednostek opartych o technologię GEH BWRX-300, bądź innych optymalnych amerykańskich technologii SMR, w celu produkcji energii elektrycznej.Miejscem, w którym strony planują realizować swoją inwestycje w bloki SMR jest teren Elektrowni Pątnów. W tej lokalizacji od kilkudziesięciu lat prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla brunatnego wydobywanego w okolicznych odkrywkach.ZE PAK w ubiegłym roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030. Jest to najbardziej ambitna i najbardziej konkretna z deklaracji dekarbonizacyjnych złożonych przez polskie koncerny energetyczne.Termin ten wpisuje w się w finalną datę wytwarzania energii z węgla wyznaczoną w Porozumieniu Paryskim z 2015r., a działanie to przyczyni się wydatnie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Wielkopolskę.