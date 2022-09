Zygmunt Solorz może się cieszyć. Duży wzrost zysku ZE PAK

Grupa ZE PAK w pierwszym półroczu 2022 r. zanotowała zysk netto na poziomie 152,5 mln zł, wobec 19,9 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 r. Taka poprawa zysku to efekt większej sprzedaży energii po wyższych cenach.

W pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy ZE PAK wyniosły 1,95 mld złotych i w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zwiększyły się o 970,6 mln złotych, czyli o 98,47 proc.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, głównie za sprawą wyższej ceny o 98,64 proc.

Większościowym udziałowcem ZE PAK jest Zygmunt Solorz, posiadający pośrednio 65,96 proc. akcji spółki.

W pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy ZE PAK wyniosły 1,95 mld złotych i w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zwiększyły się o 970,6 mln złotych, czyli o 98,47 proc. Wówczas przychody sięgnęły 985,7 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 176 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 r. był on na poziomie 15,6 mln zł.

Cena sprzedaży energii elektrycznej wyższa o 98,6 proc. Wyższe także wolumeny

ZE PAK wyjaśnia, że na wzrost przychodów ze sprzedaży w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, głównie za sprawą wyższej ceny o 98,64 proc., jak i większego o 19,16 proc. łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

W samym drugim kwartale średnia cena energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK wyniosła 553,72 zł za MWh, czyli o 97,08 proc. więcej niż w drugim kwartale 2021 r. , kiedy cena ta wyniosła 280,97 zł za MWh.

Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek wolumenu o 4,84 proc., natomiast sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 78,67 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących elektrownie ZZE PAK.

W raporcie podkreślono, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 9 proc. to odnotowano wzrost produkcja netto energii OZE o 10 proc., głównie z tytułu uruchomienia nowych jednostek, w tym bloku biomasowego w elektrowni Konin i farmy fotowoltaicznej w Brudzewie.

Jednocześnie w strukturze energii własnej wzrósł udział energii OZE do 11,1 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku z 8,7 proc. zrealizowanego w pierwszym półroczu 2021 roku.

Przychody z rynku mocy spadły o 8,42 proc. Wzrosła sprzedaż ciepła

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody z rynku mocy wyniosły 84 mln złotych i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 7,7 mln złotych, tj. o 8,42 proc. Za mniejsze przychody odpowiada niższa cena zakontraktowana dla 2022 roku, jak i mniejszy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

W pierwszym półroczu 2022 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku, przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zmniejszyły się o 1,3 mln złotych, tj. o 4,29 proc. Do spadku przychodów przyczyniło się głównie zrealizowanie sprzedaży praw po cenach niższych od cen notowanych w miesiącu ich wyprodukowania.

Przychody z tytułu rozwiązania KDT (rozwiązania umowy długoterminowej sprzedaży mocy i energii elektrycznej) w pierwszym półroczu 2022 roku zmniejszyły się o 24,7 mln złotych, czyli o 31,86 proc. w wyniku zrealizowania wyższej marży na produkcji z bloku 9.

Przychody ze sprzedaży ciepła w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 29,9 mln złotych i były wyższe od uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku o 1,2 mln złotych, czyli 4,37 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła nastąpił w wyniku wyższego wolumenu i ceny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody z umów o usługi budowlane w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku zmniejszyły się o 2,7 mln złotych, czyli o 14,43 proc.

Odpisy na produkcję energii z biomasy - bo biomasa była za droga

W pierwszym półroczu 2022 r. ZE PAK zawiązał rezerwę związaną z umową sprzedaży energii elektrycznej w drugiej połowie 2022 roku do jednego z zewnętrznych odbiorców. Utworzona rezerwa wynika z konieczności poniesienia kosztów niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, które to koszty przewyższają oczekiwane korzyści z jej realizacji.

Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w bloku biomasowym, natomiast koszty, które spowodowały konieczność zawiązania rezerwy wiążą się bezpośrednio ze wzrostem cen zakupu biomasy. Opisana rezerwa spowodowała obniżenie wyniku EBITDA oraz wyniku netto spółki za pierwsze półrocze 2022 roku o 31,4 mln złotych. W odniesieniu do skonsolidowanych wyników za pierwsze półrocze 2022 roku, zawiązana rezerwa spowoduje obniżenie wyniku EBITDA i wyniku netto grupy o 31,4 mln złotych.

