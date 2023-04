Zygmunt Solorz może się cieszyć. Jego energetyczna spółka wreszcie pokazała zysk

Zygmunt Solorz ma powody do zadowolenia. Kontrolowana przez niego grupa ZE PAK, po kilku latach ze stratą, w 2022 r. przyniosła wreszcie zysk. Wyniósł on 215,3 mln zł.

Zysk netto grupy ZE PAK w 2022 r. był na poziomie 215,3 mln zł, podczas gdy w roku 2021 miała ona stratę w wys. 317,4 mln zł.

Produkcja energii w grupie w oparciu o węgiel spadła o 26,18 proc., ale odnotowano wzrost produkcji netto energii z OZE o 59,19 proc.

Większościowym udziałowcem ZE PAK jest Zygmunt Solorz, który pośrednio posiada 65,96 proc. akcji spółki. Grupa zajmuje się produkcją energii, a także hurtowym handlem energią.

Przychody grupy ZE PAK ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 4,2 mld zł, co oznacza duży wzrost w porównaniu z rokiem 2021, kiedy przychody sięgnęły 2,4 mld zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 351,2 mln zł, wobec straty 512,6 mln zł w roku 2021 r.

Zysk netto grupy ZE PAK w 2022 r. był na poziomie 215,3 mln zł, podczas gdy w roku 2021 miała ona stratę w wys. 317,4 mln zł.

Handel energią to podstawa działalności grupy ZE PAK

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (łącznie – wytworzonej i z obrotu, pomniejszone o podatek akcyzowy) stanowiły w 2022 roku 86,36 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży grupy, natomiast przychody otrzymane z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) stanowiły 3,04 proc. przychodów ze sprzedaży grupy.

Ciepło wytwarzane w elektrowniach grupy jest sprzedawane lokalnym odbiorcom. Głównym odbiorcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie oraz miejscowi producenci przemysłowi. W 2022 r. grupa sprzedała 1 193 TJ ciepła. Sprzedaż ciepła stanowiła 1,79 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży grupy.

W 2022 roku przychody ze sprzedaży praw pochodzenia były niższe w porównaniu do 2021 roku. O spadku zdecydował zarówno nieco niższy wolumen produkcji, jak i nieco niższa uzyskana cena ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Udział przychodów z tytułu sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii w 2022 roku stanowił 1,39 proc. ogółu przychodów grupy.

Spadek produkcji energii elektrycznej we własnych źródłach

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem w elektrowniach grupy w 2022 roku wyniosła 3,49 TWh i była niższa o 19,95 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Bloki 1,2 i 5 (Pątnów I) wyprodukowały 0,84 TWh, blok 9 (Pątnów II) – 2,14 TWh, natomiast elektrownia Konin 0,43 TWh, Do wzrostu produkcji w elektrowni Konin przyczyniło się uruchomienie i oddanie do eksploatacji w pierwszej połowie roku drugiej jednostki biomasowej.

Pod koniec 2021 roku produkcję energii elektrycznej ze słońca rozpoczęła również farma fotowoltaiczna w Brudzewie. W 2022 roku farma wyprodukowała 0,08 TWh.

Grupa tłumaczy, że spadek produkcji zanotowany w 2022 r. dotyczył głównie starszych, mniej efektywnych bloków 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się również mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę.

W przypadku spółki zanotowany spadek produkcji energii elektrycznej z biomasy wynika z przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na rzecz spółki BiW w lipcu 2022 roku.

Mniejsza produkcja energii z węgla, większa w źródłach odnawialnych

Realizując plan stopniowego odchodzenia od wytwarzania energii z węgla, kopalnia należąca do grupy nie podejmuje znaczących inwestycji w segmencie wydobycia, a co za tym idzie bazuje na eksploatowanych obecnie odkrywkach, których zasobność jest coraz mniejsza. To z kolei wpływało na zdolności wytwórcze energii w minionym roku i będzie również w coraz większym stopniu wpływało na zmniejszenie wolumenów produkcji energii z węgla w przyszłych latach.

ZE PAK podkreśla, że o ile produkcja netto w grupie w oparciu o węgiel spadła o 26,18 proc., to odnotowano wzrost produkcji netto energii OZE o 59,19 proc., głównie z tytułu uruchomienia nowych jednostek, w tym bloku biomasowego w elektrowni Konin i farmy fotowoltaicznej w Brudzewie.

Jednocześnie w strukturze energii własnej wzrósł udział energii OZE do 14,30 proc. w 2022 roku z 7,27 proc. zrealizowanego 2021 roku.

Handel na rynku energii: giełda, kontrakty bilateralne i rynek bilansujący

Grupa zajmuje się produkcją energii i hurtowym handlem energią. W 2022 roku grupa sprzedała łącznie z produkcji własnej oraz zakupionej na rynku 6,03 TWh energii elektrycznej, czyli więcej o 4,87 proc. niż w 2021 roku.

Główny kierunek sprzedaży energii elektrycznej w 2022 roku stanowiła sprzedaż na rynku giełdowym, który odpowiadał za 74,4 proc. całości wolumenu sprzedanej energii. W ramach kontraktów bilateralnych zawieranych głównie ze spółkami obrotu energią elektryczną działającymi na rynku polskim spółki z grupy sprzedały 20,2 proc. całorocznego wolumenu sprzedaży energii realizowanej w 2022 roku.

Transakcje z odbiorcami końcowymi stanowiły 14,1 proc. całości wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

Uzupełnienie struktury sprzedaży stanowi rynek bilansujący energii elektrycznej, na którym spółki z grupy sprzedały w zeszłym roku 5,4 proc. całości wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

Koniec eksploatacji kolejnych odkrywek węgla brunatnego

- W minionym roku zakończyliśmy eksploatację odkrywki Drzewce, jednej z trzech eksploatowanych jeszcze do niedawna odkrywek. Ostatnia tona węgla z odkrywki Drzewce została wydobyta dokładnie 8 sierpnia 2022 roku. W 2023 roku zakończymy eksploatację odkrywki Jóźwin, tym samym jedyną odkrywką, która pozostanie w eksploatacji będzie odkrywka Tomisławice - napisał w liście do akcjonariuszy Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Przypomniał, że w 2022 r. ZE PAK poinformował o skróceniu planowanego okresu wydobycia węgla oraz wytwarzania energii z węgla brunatnego. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje, że ZE PAK zakończy wydobycie i wytwarzanie energii z węgla wraz z końcem okresu, w którym przysługuje jej wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy, tj. wraz z końcem 2024 r. Tym samym przewidywany okres zakończenia działalności węglowej został skrócony aż o 6 lat, gdyż wcześniej grupa deklarowała odejście od węgla w roku 2030.

Inwestycje w fotowoltaikę i lądowe farmy wiatrowe

- Bardzo istotnym aspektem działalności grupy ZE PAK w minionym roku była aktywność w zakresie budowy portfela zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej - podkreśla Piotr Woźny.

Przypomina, że w Elektrowni Konin do eksploatacji oddany został drugi blok biomasowy o mocy 50 MW. Tym samym ta była elektrownia węglowa produkuje dziś energię elektryczną i ciepło wyłącznie z biomasy mając do dyspozycji dwa bloki o łącznej mocy 105 MW.

Dzięki aktywności w obszarze energetyki wiatrowej grupa dysponuje dziś portfelem projektów wiatrowych o łącznej mocy bliskiej 300 MW. Projekty wiatrowe są na różnym etapie realizacji ale ZE PAK spodziewa się, że dwa pierwsze o łącznej mocy około 27 MW zostaną oddane do eksploatacji w trzecim kwartale 2023 roku.

- W przypadku projektów fotowoltaicznych pozytywnie zaskoczyła nas w minionym roku produktywność naszej pierwszej dużej farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie. Obecnie realizujemy projekt polegający na budowie kolejnych 16,4 MW w pobliżu lokalizacji farmy Brudzew - informuje Piotr Woźny.

W zakresie projektów wodorowych ZE PAK pracuje nad uruchomieniem produkcji zielonego wodoru w Elektrowni Konin.

W minionym roku grupa dokończyła projekt budowy prototypu autobusu wodorowego i uzyskać dla niego homologację. Projekt autobusu wodorowego wkroczył już w fazę komercjalizacji ponieważ w pierwszym kwartale 2023 r. spółka dedykowana do rozwoju tego projektu wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawy pierwszych 20 sztuk autobusów.

Wyzwań nie brakuje. W centrum uwagi otoczenie regulacyjne

- Nasza aktywność w minionym roku koncentrowała się również na kontynuacji rozwoju projektu budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w byłej lokalizacji Elektrowni Adamów, w tym przypadku pracujemy obecnie intensywnie nad wyborem generalnego wykonawcy i organizacją finansowania tej inwestycji - wskazuje Piotr Woźny.

Podkreśla, że ZE PAK nadal jest bardzo zainteresowany źródłami wytwórczymi opartymi o technologie nuklearne. Jego zdaniem Elektrownia Pątnów zlokalizowana w Koninie to miejsce, które doskonale nadaje się na tego typu inwestycje, jest to również lokalizacja wskazywana w oficjalnych dokumentach dotyczących rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.

- Poprawa wyników finansowych oraz realizowany bogaty program inwestycyjny nie oznaczają, że przed grupą ZE PAK brakuje wyzwań. Wiążą się one między innymi z otoczeniem regulacyjnym. Od początku grudnia ubiegłego roku funkcjonujemy w reżimie przepisów, które regulują możliwości w zakresie generowania marży na sprzedaży i obrocie energią elektryczną. Obecna sytuacja powoduje, że działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne nabierają jeszcze większego znaczenia. Rok, w którym możliwości generowania marży są ograniczone będzie dla nas z pewnością bardzo wymagający - zapowiada Piotr Woźny.