Zygmunt Solorz wchodzi w centrum zielonej energii za pół miliarda złotych

Szykuje się nowa inwestycja w zieloną energię za około pół miliarda złotych. Miasto Rybnik podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK, którego głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej jest Zygmunt Solorz.

- Bezpiecznie, ponieważ spalanie odbywa się w piecu rusztowym, a cały proces dostaw, załadunku, spalania i odbioru popiołów prowadzony jest wewnątrz szczelnego budynku, spaliny poddawane są oczyszczaniu w układach filtracji i oczyszczania spali, a normy emisyjne wynikające z rozporządzeń są najbardziej restrykcyjne dla spalarni. Emisja objęta jest ciągłym monitoringiem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - wyjaśnia W. Muś.W Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się 4 kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych.Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton/rok.- Planujemy w Rybniku nowoczesne centrum gospodarowania odpadami. To będzie odpowiedź nie tylko na potrzeby miasta, ale chciałbym, by w przyszłości była to też oferta skierowana do gmin Subregionu Zachodniego - zapowiada Kuczera.- Ta inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom stabilizację cen za odbiór odpadów i stabilizację procesu odbioru odpadów. Częściowo nasze działania pozwolą na zabezpieczenie miasta w ciepło a wodór wykorzystywany będzie do zasilania miejskich autobusów - mówi prezydent.W czerwcu tego roku powstanie koncepcja Centrum Zielonej Energii w Rybniku wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.Zobacz także: Sytuacja na rynku węgla jest niezwykle napięta