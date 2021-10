Zygmunt Solorz wchodzi w morskie farmy wiatrowe. Pomogą Duńczycy

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), realizujący obecnie odejście od węgla na rzecz energetyki odnawialnej oraz Ørsted, duńska firma specjalizująca się w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

- Łącząc lokalne know how z globalnym doświadczeniem, ZE PAK i Ørsted mogą wesprzeć Polskę w drodze od kopalnych do odnawialnych źródeł energii, jednocześnie tworząc tysiące lokalnych miejsc pracy oraz wspierając proces kształcenia kadr i przekwalifikowania pracowników sektora węglowego w kierunku zielonej energetyki - dodał.ZE PAK jest piątym co do wielkości producentem energii w Polsce. Firma zadeklarowała, że wycofa się z energetyki węglowej najpóźniej do 2030 r. i zamierza dołączyć do rynku zielonego wodoru, aby pomóc w dekarbonizacji innych sektorów, takich jak transport i przemysł ciężki.Ørsted ma obecnie łącznie 12 GW zainstalowanej mocy odnawialnej, z czego 7,6 GW jest zainstalowane w 28 morskich farmach wiatrowych. Ørsted oczekuje, że do 2025 r. zainstaluje 15 GW morskiej mocy wiatrowej, a do 2030 r. 30 GW. Firma zbudowała pierwszą na świecie morską farmę wiatrową w 1991 roku.