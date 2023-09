Zysk Taurona poszedł w górę o niemal 200 proc.

Grupa Tauron w I półroczu 2023 roku osiągnęła 1,87 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku.

Tauron Polska Energia (dalej Tauron) , spółka dominującą grupy Tauron, opublikowała wyniki za I półrocze 2023 roku.

Wzrost przychodów napędzany wzrostem cen prądu, ale nie tylko

Przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu 2023 r. przez grupę Tauron łącznie z otrzymanymi rekompensatami wyniosły 27,6 mld zł i były o 56 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku.

Ta zmiana to głównie skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz wyższych przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej.

W I półroczu 2023 grupa odnotowała 47-proc. wzrost rok do roku kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2.

Ponadto w kosztach I półrocza 2023 r. ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (WRC) w łącznej kwocie 353 mln zł (w tym w ramach segmentów: Sprzedaż 288 mln zł, Wytwarzanie 49 mln zł, OZE 4 mln zł oraz w ramach pozostałej działalności 12 mln zł).

Wpłaty na WRC to rezultat ubiegłorocznych regulacji.

Na wytwórców energii oraz spółki obrotu zostały nałożone limity cen sprzedaży energii. Po ich przekroczeniu firmy są zobowiązane do odpisów na WRC, które są przeznaczane na wypłatę rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż energii do odbiorców po zamrożonych cenach.

Segment Dystrybucja z 55 proc. udziałem w zysku EBITDA za I półrocze 2023

Grupa w I półroczu 2023 osiągnęła 4,3 mld zł zysku EBITDA (zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe), czyli o 82 proc. więcej niż przed rokiem.

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2023 roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,87 mld zł w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku.

– Pozytywnie na wyniki finansowe wypracowane przez grupę Tauron w pierwszym półroczu tego roku wpłynęła stabilizacja na rynku energii elektrycznej oraz stabilna praca bloku 910 MW w Jaworznie- mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona Polskiej Energii ds. finansów.

- Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe dotyczące w szczególności salda doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja oraz otrzymanie w drugim kwartale br. środków finansowych w ramach zawartej ugody z generalnym wykonawcą bloku w Jaworznie – mówi Krzysztof Surma.

Największy udział w EBITDA grupy Tauron za I półrocze 2023 miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 55 proc. EBITDA grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA I półrocza 2023 r. wyniósł 22 proc. Wynik EBITDA segmentu Sprzedaż stanowił 13 proc., a segmentu OZE 6 proc. łącznej EBITDA grupy.

W I półroczu 2023 r. marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 18,4 proc. i była o 5,4 p.p. wyższa od marży EBITDA wypracowanej w analogicznym okresie 2022 r. Grupa poprawiła również marżę na poziomie wyniku netto o 4,6 p.p.

Tauron wskazał, że znaczący wpływ na wzrost marż miało rozpoznanie w wynikach I półrocza 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w kwocie 943 mln zł, a także znacząca poprawa rok do roku wyników segmentów Dystrybucja i Sprzedaż.

Produkcja energii elektrycznej w I półroczu 2023 mniejsza o 20 proc.

Nakłady inwestycyjne grupy w I półroczu 2023 r. wyniosły prawie 1,87 mld zł i były o 26 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 1,48 mld zł.

Najwięcej środków (1,22 mld zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja. Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 310 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

Spółki Taurona wyprodukowały w I półroczu br. 6,3 TWh energii elektrycznej (w tym 0,87 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza produkcję około 20 proc. niższą w porównaniu do I półrocza 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,84 TWh (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych).

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na 30 czerwca 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w fotowoltaice). Razem z 90 MW mocy w blokach biomasowych grupa dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Koncern w I półroczu 2023 roku dostarczył łącznie niemal 26 TWh energii elektrycznej. Wolumen usług dystrybucyjnych był o 5 proc. niższy rok do roku. Tauron podał, że główną przyczyną spadku dostaw było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z niej spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych.