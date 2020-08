Zysk Taurona zmalał o prawie miliard złotych, ale zarząd jest zadowolony z wyników

317 mln zł straty netto odnotowała w pierwszym półroczu 2020 grupa energetyczna Tauron. Na wielkość straty wpłynęły przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach wydobycia węgla i wytwarzania energii, a także odpis związany z planową sprzedażą spółki Tauron Ciepło.

Pierwsze półrocze 2019 r. grupa Tauron zamknęła zyskiem w wysokości 672 mln zł. W pierwszym półroczu br. Grupa zanotowała 316 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.

W samym drugim kwartale br. strata netto Grupy wyniosła blisko 479 mln zł, wobec niespełna 137 mln zł zysku w drugim kwartale 2019 roku.

Mimo odnotowanej straty, przedstawiciele spółki oceniają wyniki tegorocznego półrocza jako dobre. Przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły - wobec pierwszego półrocza 2019 - o 6 proc.

"Na wynik netto pierwszego półrocza znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w wysokości 227 mln zł, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 184 mln zł, oraz odpis wynikający z reklasyfikacji aktywów Tauron Ciepło jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży (806 mln zł)" - podał Tauron w środowym komunikacie.

W pierwszej połowie 2020, w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019, produkcja energii w elektrowniach Taurona była mniejsza o 18 proc., a ilość energii dostarczonej do klientów zmalała o 6 proc. Spadek zużycia energii wynikał przede wszystkim z zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.



Czytaj także: Tauron coraz większy na rynku gazu

Mimo odnotowanej straty, przedstawiciele spółki oceniają wyniki tegorocznego półrocza jako dobre. Przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły - wobec pierwszego półrocza 2019 - o 6 proc. (do 9,9 mld zł), a wartość wskaźnika EBITDA wzrosła o 8 proc. (do ponad 2,4 mld zł). Marża EBITDA wyniosła 24,3 proc. i była o 0,5 punktu procentowego wyższa od wypracowanej w pierwszym półroczu 2019 r.





Niemal 10 mld zł przychodów i 2,4 mld zł EBITDA – to wynik finansowy Grupy #TAURON za pierwsze półrocze 2020 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6 proc. do 9,9 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 24,3 proc. Szczegółowe dane ➡️ https://t.co/SWoWmEpxbw#WynikiFinansowe pic.twitter.com/B1zxdhqlmR — TAURON (@TauronPE) August 19, 2020

Wartość inwestycji Grupy Tauron w pierwszym półroczu br. wzrosła o 10 proc. (ok. 170 mln zł), do ponad 1,8 mld zł. Wzrost nakładów inwestycyjnych wynika przede wszystkim z większych wydatków w segmencie wytwarzania energii (o 198 mln zł) oraz dystrybucji (o 46 mln zł). Właśnie w segmencie dystrybucyjnym inwestycje były największe - wydano w sumie 908 mln zł, z czego 423 mln zł w modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej, a podobną kwotę na budowę nowych przyłączy.

W segmencie wytwarzania energii nakłady wyniosły 699 mln zł - największa inwestycja to budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (310 mln zł) - inwestycja jest obecnie zaawansowana w 98 proc., a oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić do połowy listopada br. Ponadto w pierwszym półroczu Grupa wydała 135 mln zł na dostosowanie swoich jednostek wytwórczych do wymogów najlepszych dostępnych technologii (BAT).