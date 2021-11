Zyski Grupy Energa wystrzeliły w górę

Grupa Energa, będąca częścią Grupy Orlen, zamknęła III kwartał 2021 r. wzrostami wyników finansowych. Przychody były wyższe o 10 proc. rok do roku, EBITDA o 38 proc. r/r, a zysk netto poprawił się o 247 proc. r/r. - podało w środę biuro prasowe Energi.

Zysk netto wzrósł w tym okresie do blisko 1 mld zł w porównaniu do ok. -0,7 mld zł w tym samym okresie roku ubiegłego.

Produkcja energii elektrycznej w gdańskim koncernie z odnawialnych źródeł wzrosła zaś w III kwartałach o ok. 13 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 r.

"Transformacja energetyczna coraz wyraźniej wpływa na sytuację sektora gospodarki, w którym działa cała Energa z Grupy Orlen. Nowe trendy i regulacje determinują szereg wyzwań, którym jednak jesteśmy w stanie sprostać. Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu i przemyślanym decyzjom potrafimy przekuć je w szanse na dalszy rozwój. Dla wzmocnienia tego efektu pomocne są synergie płynące z postępującej integracji biznesowej z Grupą Orlen, z którą tworzymy koncern multienergetyczny" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezes zarządu Energi S.A. Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

W samym trzecim kwartale nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 420 mln zł, z czego 352 mln zł (czyli 84 proc.) przeznaczone zostało na Linię Biznesową Dystrybucja.

Pierwsze dziewięć miesięcy tego roku upłynęły Grupie Energa także na działaniach integracyjnych z Grupą Orlen. W jej ramach m.in. doszło do zmiany właścicielskiej Energi Ochrony, zainicjowano wspólny projekt mający na celu wykorzystanie energetyki wiatrowej do poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego oraz kontynuowano wdrażanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych zarządzanych przez Energę do wspólnej sieci Orlen Charge.

Trwała również realizacja programu Smart Grid, prowadzonego przez Energę Operatora. W jego ramach, w raportowanym okresie, rozpoznane zostały oszczędności, dzięki którym docelowa sieć inteligentnych linii dystrybucyjnych zostanie wzbogacona o 600 dodatkowych rozdzielników z modemami sieci łączności krytycznej Tetra.

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej; prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych - w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.