Zyski ZPUE rosną, co nie ułatwia realizacji wyjścia z giełdy

Zysk netto ZPUE w I połowie 2022 roku wyniósł 39 mln zł i był większy niż rok wcześniej o 48,1 proc. Do 3 października 2022 r. trwa przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki - wezwanie może zakończyć się porażką, gdyż obecna cena akcji ZPUE jest wyższa niż cena w wezwaniu.

Przychody grupy ZPUE ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 r. były na poziomie 487,5 mln. zł, czyli o 33,4 proc. wyższym w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r.

W sierpniu 2022 r. ogłoszono wezwanie na sprzedaż 416 tys. akcji ZPUE dających około 23,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu to 269,08 zł za sztukę, a obecny kurs to 280 zł.

Dobre wyniki finansowe firmy pozytywnie wpływają na jej wycenę giełdową. A to nie ułatwia głównemu akcjonariuszowi realizacji planu skupu akcji i wyjścia z giełdy.

Skonsolidowane przychody ZPUE ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 wzrosły do poziomu 487,5 mln. zł, tj. o 33,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021, kiedy były na poziomie 365,5 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej grupy kapitałowej wyniósł 54,4 mln zł i wzrósł o 18,3 mln zł w stosunku do wyniku z pierwszego półrocza 2021 r., kiedy wyniósł 36 mln zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk brutto zwiększył się o 19,2 mln zł, tj. o 58,5 proc. do poziomu 52,1 mln zł.

Rynek krajowy dla ZPUE jest podstawą, ale eksport też się liczy

W strukturze sprzedaży grupy ZPUE S.A. w pierwszym półroczu 2022 według rynku zbytu dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła 427,3 mln zł, co stanowiło około 87,6 proc. ogółu sprzedaży.

Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła 60,2 mln zł i stanowiła 12,4 proc. ogółu sprzedaży. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, aparatury łączeniowej, złącz nN i szaf kablowych, towarów oraz usług na rynek: duński, niderlandzki, niemiecki, węgierski, białoruski, rumuński, czeski, fiński, słowacki, izraelski oraz litewski.

W pierwszym półroczu 2022 roku kontynuowano działania zmierzające do obniżenia kosztów zakupu oraz utrzymaniu właściwego poziomu zaopatrzenia materiałowego. Zakupy materiałów dokonywane są w przeważającej części na rynku krajowym, ale również na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. w spółkach grupy kapitałowej ZPUE zatrudnionych było 2483 pracowników. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2021 r., zatrudnienie zwiększyło się o 134 pracowników.

Wojna na Ukrainie doprowadziła do wstrzymania części zamówień w ZPUE

Zarząd ZPUE analizując na bieżąco wydarzenia mające miejsce na Ukrainie oraz na linii Rosja-Europa i świat, w odniesieniu do swojej działalności zdefiniował kilka ryzyk o wysokim stopniu prawdopodobieństwa.

Pierwszym z nich jest wstrzymanie sprzedaży wyrobów ZPUE do Rosji, Białorusi i Ukrainy, gdzie szacowana wartość wstrzymanych zamówień i kontraktów to około 10 mln zł w pierwszym kwartale i 30 mln zł w całym roku 2022.

Ryzyko dalszego zrywania łańcuchów dostaw materiałów, które docierają do Polski przez terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi, o wartości na dzisiaj trudnej do oszacowania.

Ryzyko nawet kilkudziesięcioprocentowego wzrostu cen surowców i materiałów, których dostawcą lub producentem są kraje zaangażowane w wojnę, wynikającego z większego zapotrzebowania branży zbrojeniowej w Polsce i na świecie.

Potencjalne ryzyko nacjonalizacji spółki zależnej ZPUE, czyli Zavod BKTP OOO i jej zakładu produkcyjnego zlokalizowanego pod Petersburgiem w Rosji o wartości około 10 mln zł. Rosyjski zakład zajmował się produkcją kompletnych stacji transformatorowych w obudowach betonowych. Działalność prowadzona przez spółkę została obecnie wstrzymana.

W skład grupy kapitałowej wchodzi również spółka ZPUE Ukraina z siedzibą w Iwano Frankowsku, zajmująca się głównie działalnością handlową na terenie Ukrainy.

Trwa wezwanie na sprzedaż akcji ZPUE. Czy fundusze nie zareagują?

Głównym akcjonariuszem spółki jest Bogusław Wypychewicz (posiadający akcje ZPUE wspólnie z małżonką Małgorzatą Wypychewicz za pośrednictwem spółek Koronea sp. z o.o. i Koronea Investment S.à r.l. oraz pośrednio poprzez akcje własne ZPUE S.A.), posiadający 70,19 proc. akcji dających 76,81 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Fundusz MetLife PTE posiada 15,36 proc. akcji dających 11,94 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, a fundusz PKO BP Bankowy PTE posiada 6,58 proc. akcji dających 5,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Reszta, czyli 7,87 proc. akcji dających 6,13 proc. głosów na walnym zgromadzeniu należy do drobnych akcjonariuszy.

Pod koniec sierpnia 2022 r. ZPUE, spółka Koronea oraz Michał Wypychewicz ogłosili wezwanie na sprzedaż akcji ZPUE. Przedmiotem wezwania jest ponad 416 tys. akcji zwykłych spółki na okaziciela.

Pakiet akcji objętych wezwaniem reprezentuje łącznie około 29,73 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia łącznie do około 23,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 23 sierpnia 2022 roku i potrwa do 3 października 2022 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 6 października 2022, a z kolei przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 11 października 2022.

Akcje nabywane mają być po 269,08 zł za sztukę. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierzają osiągnąć 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu firmy a potem wycofać ją z warszawskiej giełdy.

Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że wezwanie nie zakończy się sukcesem, ponieważ na zakończeniu ostatniej giełdowej sesji za jedną akcję spółki płacono 280 zł - czyli wyraźnie powyżej ceny z wezwania.

Plan jest taki, żeby kupić 100 proc. akcji ZPUE i wyjść z giełdy, ale są przeszkody

Wiadomo, że sytuacja na giełdach nie jest bardzo dobra, ale notowania ZPUE od początku roku podrożały o 36,59 proc. Co prawda szczyt tegorocznych notowań jest już za nami, kwotę 340 zł za akcję osiągnięto w czerwcu, ale wydaje się mało prawdopodobne, że akcjonariusze sprzedadzą akcje spółki poniżej obecnej wyceny.

To już drugie wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji firmy w ostatnim czasie. W styczniu 2021 r. ZPUE ogłosiło wezwanie na sprzedaż wszystkich swoich akcji - wówczas oferowano 205,19 zł za akcję. Wzywający zapowiadali wówczas, że po osiągnięciu 100 proc. akcji chcą je wycofać z obrotu giełdowego.

Wtedy fundusze MetLife PTE oraz PKO BP Bankowy PTE powiedziały, że nie sprzedadzą swoich akcji. Podobnie prawdopodobnie będzie i tym razem.

Podstawowym przedmiotem działalności ZPUE jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. Spółka produkuje urządzenia do linii kablowych i napowietrznych, takie jak kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia, słupowe stacje transformatorowe, a także aparaturę do linii napowietrznych. W ostatnim okresie spółka rozwija nowe linie produktów, takie jak magazyny energii i stacje ładowania samochodów elektrycznych.