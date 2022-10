1,6 mln pasażerów w sezonie letnim na wrocławskim lotnisku

Ponad 1,6 mln pasażerów obsłużył w tegorocznym sezonie letnim – od maja do września – Port Lotniczy Wrocław. Władze lotniska prognozują, że w tym roku przez wrocławski port lotniczy przewinie się ponad 2,7 mln podróżnych.

Według danych Portu Lotniczego Wrocław najwyższą frekwencję zanotowano w sierpniu. Wówczas wrocławskie lotnisko obsłużyło 370 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego i odtworzenie ponad 96 proc. ruchu w analogicznym okresie w 2019 r.

Od maja do września 2022 r. przez wrocławskie lotnisku przewinęło się ponad 1,6 mln podróżnych. "To był bardzo dobry czas dla naszego lotniska. Pasażerowie zachęceni zniesieniem restrykcji rozpoczęli urlopy miesiąc wcześniej niż zazwyczaj, czyli już w maju. Letni rozkład lotów obfitował również w nowości, które okazały się idealną propozycją zarówno na dłuższy urlop, jak i na krótsze city i beach breaki" - przekazał prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Jak wskazały władze lotniska, najszybciej po pandemii odbudował się sektor lotów tanich przewoźników. "Szczególnie dobrym miesiącem dla naszego lotniska w tym segmencie był sierpień. Wtedy obsłużyliśmy blisko 7,7 proc. więcej pasażerów niż w sierpniu 2019 r. Obłożenie rejsów, zwłaszcza na popularnych kierunkach południowych, było podobne jak trzy lata temu i sięgało ponad 90 proc." - podkreślił wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Największą popularnością wśród kierunków południowych cieszyły się połączenia do Włoch. Tu liczba pasażerów w porównaniu z 2019 r. była niemal dwa razy wyższa i kształtowała się na poziomie średnio 35 tys. pasażerów miesięcznie. Popularnością cieszyły się również loty tanich przewoźników do Grecji (tu wzrost był blisko trzykrotny w porównaniu z sezonem letnim w 2019 r.), Hiszpanii i Chorwacji. Z połączeń czarterowych najczęściej wybieranymi kierunkami były miasta Turcji, Grecji i Bułgarii. Ruch czarterowy w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o ponad 60 proc., odtwarzając ponad 90 proc. ruchu z rekordowego dotąd roku 2019 - podano.

Zimowy rozkład lotów na wrocławskim lotnisku będzie obowiązywał od 30 października. W nowej siatce z Wrocławia znajdzie się wiele połączeń w południowe rejony Europy. Będą także nowe w sezonie zimowym kierunki, takie jak: Barcelona El-Prat, Turyn, Sztokholm-Arlanda, Wenecja-Treviso oraz Porto w Portugalii.

