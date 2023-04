1,9 mln uczniów uczestniczy w programie zmiany nawyków żywieniowych

Ok. 1,9 mln uczniów spożywa owoce i warzywa oraz pije mleko w szkole w ramach unijnego "programu dla szkół". Jego celem jest zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży w krajach UE - mówił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Od kilku lat realizowany jest w Polsce unijny "program dla szkół" jako jeden z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Program ten funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018, stanowi on bezpośrednią kontynuację dwóch wcześniejszych, realizowanych niezależnie od siebie mechanizmów: "Mleko w szkole" (od 2004 r.) oraz "Owoce i warzywa w szkole" (od 2009 r.) - przypomniał Bartosik na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

"Program dla szkół" ma służyć walce z nadwagą i otyłością u dzieci. Eksperci z zakresu żywienia wskazują, iż systematyczne spożywanie małych porcji owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów, wsparte odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, może okazać się kluczowe do zmiany nawyków żywieniowych i może zapobiegać otyłości - zaznaczył wiceminister.

W Polska w unijnym programie uczestniczy ok. 12 tys. polskich szkół podstawowych i ok. 1,7-1,8 min uczniów (w zależności od roku szkolnego). Jest on skierowany do dzieci z klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych.

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki szacunkowa liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I-V, tj. grupa docelowa "Programu dla szkół", wyniesie 1 941 tys. uczniów. Będzie ona zatem na poziomie zbliżonym do grupy docelowej przyjętej do wyliczeń stawek pomocy w "Programie dla szkół" w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 - poinformował Bartosik.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu unijnego oraz ze środków z budżetu krajowego. Budżet na realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2022/2023 wynosi łącznie 229,9 mln zł, w tym 101,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych jego beneficjentów w Unii pod względem przyznanego budżetu, po Niemczech, Francji i Włoszech.

W ramach programu, uczniowie bezpłatnie otrzymują jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką (w I semestrze), kalarepę, pomidorki oraz soki owocowe, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. W tym semestrze uczeń dostanie 34 porcje owoców i warzyw oraz 28 porcji mleka i jego przetworów.

Realizację programu nadzoruje KOWR.

Problemy związane z czasowym zamykaniem placówek oświatowych lub ich pracą w trybie hybrydowym w związku z COVID-19, wymagały wprowadzenia elastyczności w dotychczasowych zasadach funkcjonowania mechanizmu (np. zmiany zasad udostępniania produktów do placówek oświatowych), a pojawienie się w polskich szkołach dzieci uchodźców z Ukrainy zwiększyło liczbę uczestników programu - zaznaczył Bartosik.

Wzrost cen produktów wchodzących w skład koszyka dostaw z powodu inflacji, jak również wzrost kosztów przygotowania, dowozu w warunkach chłodniczych oraz udostępniania produktów dzieciom w szkołach, przy istniejących ograniczeniach budżetowych, spowodował konieczność zredukowania liczby porcji przypadających na jednego ucznia w skali roku szkolnego - wyjaśnił wiceszef resortu rolnictwa.

Dobrą wiadomością jest, że od roku szkolnego 2023/2024 zwiększy się unijny budżet na realizację "programu dla szkół" - mówił Bartosik - dla Polski będzie on wynosił ponad 12,1 mld euro w komponencie owocowo-warzywnym oraz ok. 12,8 euro w komponencie mlecznym, tj. wzrośnie odpowiednio o 1,65 proc. oraz o 25,3 proc.

Podczas posiedzenie komisji wielu posłów, a także zaproszonych gości podkreślało znaczenie programu dla prawidłowego żywieniu dzieci. Wielu też postulowało, by do programu włączyć produkty ekologiczne czy też owoce czy wyprodukowane lokalnie.

Wiceminister odnosząc się do tych propozycji stwierdził, że w tym roku szkolnym takie zmiany są niemożliwe, ale w przyszłości zostaną one wzięte pod uwagę.

autorka: Anna Wysoczańska

