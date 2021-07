1 lipca w życie wchodzą przepisy akcyzowe dot. m.in. zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na osobowy

1 lipca br. w życie wchodzą przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy np. kempingowy; podatek trzeba będzie zadeklarować i zapłacić po 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym - samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

"Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Nowe regulacje przewidują poza tym - dodaje MF - opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony.

Przewidziano także obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Ministerstwo przypomina, że w środę upłynął termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Był to również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

"Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG" - informuje resort finansów.

