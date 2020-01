1 proc. najbogatszych świata ma dwa razy tyle, ile reszta ludzkości

Z raportu przygotowanego przez międzynarodową organizację humanitarną Oxfam wynika, że 1 proc. najbogatszych ludzi świata posiada dwa razy więcej pieniędzy niż całą ludzkość razem wzięta. Co ciekawe, 22 najbogatszych mężczyzn posiada tyle, ile wszystkie kobiety w Afryce.

Oxfam wezwał światowe rządy do wprowadzenia przepisów zwalczających nierówności społeczno-ekonomiczne. Organizacja zarzuca rządzącym, że znacznie zaniżają opodatkowanie zamożnych osób oraz bogatych firm, a jednocześnie obniżają dofinansowanie usług publicznych. W raporcie podkreślono także problem nierówności płci, jeśli chodzi o pracę i zarobki, zaznaczając, że kobiety i dziewczynki są znacznie częściej niż mężczyźni obciążane np. opieką nad dziećmi w domu i mają znacznie mniejsze możliwości ekonomiczne.

"Nierówności ekonomiczne wyrwały się spod kontroli" - piszą autorzy raportu.

Oxfam, cytując badania Banku Światowego, uważa że redukcja nierówności ma większy wpływ na obniżanie skrajnego ubóstwa niż wzrost gospodarczy. Jeśli państwa co roku obniżałyby nierówności w dochodach o 1 proc., to do 2030 roku ze skrajnego ubóstwa udałoby się wyprowadzić 100 milionów osób - donosi Oxfam.

Z danych Banku Światowego wynika, że w ostatnich dwóch dekadach zmniejszyła się liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Liczba osób żyjących za mniej niż 1.9 dolara dziennie (ok. 7.3 zł) spadła od 1990 r. o 1,1 mld osób. Bank alarmuje jednak, że nie dotyczy to wszystkich krajów, bo są państwa, których ta tendencja nie dotyczy, a wręcz przeciwnie - ludzie stają się coraz biedniejsi. W 2015 r. nadal 736 mln ludzi żyły w skrajnej nędzy, ponad połowa z nich w krajach Afryki Subsaharyjskiej, jak Nigeria czy Etiopia.

Tymczasem, jak donosi Bloomberg, trzej najbogatsi ludzie na świecie zgromadzili w ostatniej dekadzie łącznie 231 mld dolarów. Szef Facebooka Mark Zuckerberg - piąty najbogatszy człowiek świata - tylko w ubiegłym roku zarobił 6 mld dolarów. Na pierwszym miejscu jest nadal Jeff Bezos z Amazona z dochodem w wysokości 116 mld dolarów.

Bogactwo 20 najbogatszych światowych miliarderów podwoiło się od 2012 r. i wzrosło z 672 mld do 1397 mld dolarów.

Raport Oxfam ukazał się tuż przed spotkaniem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.