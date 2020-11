10 instrumentów dla firm - m.in. dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie postojowego

Dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie postojowego i zwolnienie ze składek na ZUS - to część z 10 instrumentów dla firm, które przedstawiono podczas sobotniej konferencji prasowej m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podano podczas sobotniej prezentacji, 10 instrumentów dla firm to: dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami; umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR; wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 r. (wnioski) i do 31 czerwca 2021 r. (wypłaty); pożyczki długoterminowe z gwarancją; dofinansowanie zatrudnienia; przedłużenie postojowego; zwolnienie ze składek na ZUS; dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes; polityka drugiej szansy; dofinansowanie leasingu.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę, że od przyszłej soboty, czyli 28 listopada, placówki handlowe będą mogły działać w "najwyższym reżimie sanitarnym". Jak wyjaśniał, handlowcy z różnych branż podczas spotkań z rządem zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny".

Placówki gastronomiczne, kulturalne jak kina czy teatry, siłownie i kluby fitness będą zamknięte przynajmniej do 27 grudnia. Przed świętami poinformujemy, co dalej - stwierdził Morawiecki.