100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Wśród planów firmy na okres po pandemii prezes MTP wymienił w piątek m.in. zorganizowanie czterodniowych zawodów jeździeckich Cavaliada na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski zaznaczył w czasie piątkowej konferencji, że targi są symbolem Poznania. "Ta firma kształtowała historią gospodarczą tego miasta" - podkreślił.

Prezes przytoczył historię powstania MTP. Jak powiedział, zaczęła się ona od nieformalnego spotkania poznańskich kupców, na czele z Edwardem Mazurkiewiczem, w czasie którego powstała idea stworzenia targów. "Poszli z tym do prezydenta miasta, który przyjął tę inicjatywę z otwartymi rękami i już 28 maja 1921 r. otwarto pierwszy targ poznański, na którym wystawiło się blisko 1200 wystawców, i który odwiedziło blisko 40 tys. osób. Taki był początek targowego Poznania" - opisał.

Jak przypomniał, to na wystawach organizowanych na terenie MTP po raz pierwszy prezentowano w Polsce wiele produktów zagranicznych, takich jak wyroby firmy Coca-Cola czy klocki Lego. Na poznańskich targach zaprezentowano także kawałek pochodzącej z Księżyca skały podarowany przez rząd USA.

Kobierski dodał, że na terenie MTP w 2016 r. zorganizowano związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski obrady Zgromadzenia Narodowego - po raz pierwszy przeprowadzone poza Warszawą.

Wśród największych wydarzeń organizowanych obecnie przez MTP wymienił Cavaliadę, czyli międzynarodowe zawody jeździeckie, oraz targi: Motorshow, Polagra Premiery i Poznań Game Arena. "Robimy rzeczy wielkie, jak choćby poznańskie Air Show. Takie projekty wymagają ekstremalnie dużych kompetencji" - zaznaczył.

Prezes MTP zapowiedział, że w związku z dużym zainteresowaniem widzów w przyszłym roku targi chcą zorganizować Cavaliadę na Stadionie Narodowym w Warszawie, dzięki czemu imprezę mogłoby odwiedzić nawet 280 tys. widzów. "Mamy takie marzenie, żeby 280 tys. osób zobaczyło, że MTP, miasto Poznań, umie kreować spektakularne wydarzenia" - powiedział.

"Po pierwszych 100 latach doświadczeń teraz dopiero pokażemy światu, na co stać Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mam nadzieję, że wkrótce branża targowa będzie odmrożona, a my już szykujemy kampanię +back to business+, która będzie miała swój start w przyszłym tygodniu" - zapowiedział Kobierski.

Jak dodał, kampania ma pokazać gotowość MTP do rozpoczęcia działalności branży targowej, kongresowej i eventowej. Prezes zapowiedział, że wiosną przyszłego roku, przy okazji otwarcia Strefy Kultury pomiędzy targowymi pawilonami, zostanie zorganizowany duży koncert z udziałem międzynarodowych gwiazd.

Dodał, że Grupa MTP odpowiada za powstanie polskiego pawilonu na targach Expo w Dubaju. "Już tylko tygodnie dzielą nas od zakończenia naszych prac, jeśli chodzi o wybudowanie tego pawilonu. A już pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej wydarzeń, które będą się działy na terenie tego pawilonu podczas Expo w Dubaju, było przy udziale MTP" - zaznaczył.

Kobierski zapowiedział, że w kwietniu przyszłego roku na terenie targów zakończy się budowa otwartej dla mieszkańców strefy kultury i podziemnego parkingu oraz remont pawilonu nr 2 - eventowo-gastronomicznego.

"Jesteśmy w przededniu uzyskania pozwolenia na budowę biurowca H6" - dodał prezes MTP. Jak wyjaśnił, budynek ma być przeznaczony dla najemców działających w sektorze promocji gospodarczej. Zapewnił, że w projekcie weźmie udział m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu i wielkopolski oddział PARP.

Prezes dodał, że MTP zamierza także odnowić elewację pawilonu Poznań Congress Center.

Grupa MTP odpowiada także za remont poznańskiej Areny. "Jesteśmy w trakcie negocjacji z oferentami i dlatego nie ujawnimy jeszcze ceny i terminów, ale mamy nadzieję, że w ciągu dwóch do trzech miesięcy ten proces negocjacji zostanie zakończony i rozpoczniemy przebudowę hali widowiskowo-sportowej Arena" - zapewnił Kobierski.

Jak powiedział, po przebudowie hala miałaby pomieścić do 9000 widzów zarówno wydarzeń sportowych jak i kulturalnych. "W ramach tego projektu podpisaliśmy porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, który oświadczył, że po wybudowaniu tej areny to będzie miejsce treningów dla kadry narodowej w piłce ręcznej i meczów międzypaństwowych" - powiedział. Dodał, że MTP złożyły wniosek do resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu o dofinansowanie inwestycji.

"W ubiegłym roku, dokładnie 13 marca, nasza podstawowa działalność uległa zamknięciu dzięki decyzjom rządu. Musieliśmy wystąpić w innej roli. Na terenie MTP oraz na terenie Targów Lublin - ta firma jest członkiem kapitałowym grupy targów poznańskich - rząd wyznaczył nam zadanie stworzenia szpitali tymczasowych. Razem mieliśmy 1100 łóżek, w tym 150 łóżek z respiratorami" - podkreślił.

Dodał, że jak dotąd 1300 pacjentów ze szpitala na MTP wyzdrowiało.

Kobierski wskazał, że w związku z sytuacją epidemiczną na razie świętowanie 100-lecia poznańskich targów ograniczy się do oflagowania ul. św. Marcin w Poznaniu i kursowania "jubileuszowego" tramwaju na linii nr 8. "Dzisiaj Polska Poczta wydała pocztówkę jubileuszową z okazji 100-lecia MTP, do nabycia w każdym urzędzie pocztowym" - dodał.

W ramach obchodów 100-lecia targów na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania od piątku będzie otwarta okolicznościowa wystawa. Wydana zostanie także książka ilustrowana unikatowymi zdjęciami przedstawiającymi historię targów.

