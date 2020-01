100 mld zł dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Premier częściowo zadowolony

Zrozumienie dla naszej pozycji wyjściowej, które dało się zauważyć w przedstawionej w środę wstępnej propozycji podziału środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), jest dobrą, a może nawet bardzo dobrą wiadomością dla Polski - ocenił w czwartek w Pradze premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Klimatu wyliczyło, że wstępna propozycja KE w sprawie mechanizmu otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł.

Szef polskiego rządu na pytanie, czy propozycja KE satysfakcjonuje Polskę, stwierdził, że zawsze chciałoby się mieć kwotę wyższą.

Morawiecki wyraził też zadowolenie, że KE i nasi partnerzy zachodni doceniają wysiłki podejmowane w obszarze energetycznym przez Polskę.

Szef polskiego rządu uczestniczył w czwartek w szczycie premierów Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Austrii.



Na wspólnej konferencji prasowej wskazał, że wśród poruszanych tematów rozmów pojawiła się kwestia wzrostu gospodarczego, który jest zależny od konkurencyjności europejskich gospodarek. "To, że my dzisiaj mówiliśmy właściwie jednym językiem o tym, jak podnosić konkurencyjność całej UE, uważam za ogromne osiągnięcie" - stwierdził Morawiecki.

Wskazał, że dużo czasu poświęcono też tematowi handlu międzynarodowego. "To rzecz niezwykle ważna, bo musimy mieć bardzo konkurencyjny przemysły, branże, które są w stanie sprzedawać swoje towaru, usługi na całym świecie. Do tego potrzebujemy mądrych umów międzynarodowych z USA czy z Chinami" - mówił. Dodał, że te umowy muszą obejmować również "obszary takie jak podatki", które mogłyby służyć jednocześnie budżetom krajów V4 czy Austrii. Wyjaśnił, że ma na myśli podatek cyfrowy, w którego sprawie "decyzji czekamy z niecierpliwością, co zostanie uzgodnione na poziomie KE".

Według premiera szeroko omawiano też temat klimatu i neutralności klimatycznej. "Z radością mogę stwierdzić, że nasi partnerzy rozumieją, że różny punkt startu musi jednocześnie oznaczać różne wyzwania" - mówił szef polskiego rządu.