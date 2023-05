100 mln zł z UE na wzornictwo przemysłowe: ruszył nabór z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

100 mln zł wynosi budżet konkursu na wzornictwo przemysłowe dla MŚP z nowych Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. O wtorku do 29 sierpnia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można składać wnioski o dotacje.

Z nowej edycji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEdPW) na lata 2021-2027 mogą korzystać podmioty z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i po raz pierwszy z mazowieckiego z wyjątkiem Warszawy i ościennych powiatów.

Mikro-, małe i średnie firmy z tych obszarów (albo prowadzące działalność na tym terenie) mogą dostać w rozpoczętym właśnie naborze kwotę do 3 mln zł na opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie i wdrożenie jej - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

"Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców" - podała PARP w komunikacie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu może wynieść 200 tys. zł. Przedsiębiorstwo może wnieść minimum 15 proc. wkład własny do projektu.

Pieniądze można dostać np. na koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej i jej wdrożeniem, na niezbędne nabycie oprogramowania, patentów, licencji, praw własności intelektualnej, ale też na koszty robót i materiałów budowlanych związanych z instalacją maszyn i urządzeń.

"Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój i wdrażanie strategii wzorniczej w firmach na wielu płaszczyznach i od wielu lat" - przypomina cytowany w komunikacie prezes PARP Dariusz Budrowski. Dodał, że na wcześniejsze projekty z konkursów z dofinansowaniem z UE, np. "Design dla przedsiębiorców", "Wzór na konkurencję:, "Granty na dizajn" przeznaczono ok. 1 mld zł.

"W ramach oferty skierowanej konkretnie do regionu Polski Wschodniej wzornictwo wspierane jest już kolejny raz. Efektywny proces wzorniczy pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań produktowych np. w zakresie wyglądu i funkcjonalności - przykładami mogą być przedmioty codziennego użytku jak linie mebli, linie odzieżowe czy opakowania spożywcze" - dodaje Budrowski.

