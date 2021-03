100 szkół wzięło udział w projekcie kształcenia kadr dla energetyki

Stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich i możliwość udziału w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych – to niektóre elementy projektu POWER, zrealizowanego przez Tauron we współpracy z resortem edukacji. Wzięło w nim udział sto szkół z całego kraju.

Dzięki projektowi Tauron może niebawem pozyskać fachowców, których zaczyna brakować na rynku - wskazali przedstawiciele tej firmy. Zaznaczyli, że w ciągu dwóch lat realizacji przedsięwzięcia udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów jest utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia, które mogą stać się standardem w edukacji fachowców dla branży elektroenergetycznej.

"W ciągu dwóch lat kompleksowo podeszliśmy do zmiany sposobu kształcenia specjalistów branży elektroenergetycznej takich, jak: elektryk, technik elektryk, technik energetyk, technik elektromechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych. Dzięki temu młodzież szkolna zyskała szansę na zdobycie pożądanych na rynku kompetencji, zaś dla branży energetycznej, a szczególnie Taurona, jest to okazja do pozyskania potrzebnych fachowców" - wyjaśnił, cytowany w przesłanym PAP komunikacie p.o. prezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie Tomasz Dobosz podkreślił, że udział w projekcie POWER umożliwił jego placówce bezpośredni dostęp do poznania nowoczesnych technologii oraz dawał możliwość wykorzystania tej wiedzy w praktyce, w realnych warunkach.

"Z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się do realizacji zadań projektowych. Najważniejsza dla nas była możliwość realizowania zajęć praktycznych prowadzonych przez pracowników Taurona. Młodzież miała możliwość samodzielnie realizować wybrane zadania, zdobywać różnorodne kompetencje, zwłaszcza te, które są istotne dla przyszłego pracodawcy" - przekonywał dyrektor.

Dzięki współpracy z Tauronem szkoły, uczniowie i kadra nauczycielska zyskali różne korzyści, m.in. stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich oraz możliwość udziału w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoły mogą liczyć na zaangażowanie specjalistów spółki w zajęcia praktyczne oraz na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń.

Projekt "Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz ram, jakości staży i praktyk kształcenia dla branży elektryczno-energetycznej z uwzględnieniem głosu wszystkich interesariuszy" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

