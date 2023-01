100 tys. lamp LED-owych od Taurona

W końcu 2023 r. już co piąta latarnia uliczna na obszarze zarządzanym przez Tauron będzie miała ledowe źródło światła. W ub. roku Grupa podwoiła liczbę instalowanych opraw oświetleniowych opartych na energooszczędnej technologii ledowej. W tym roku przybędzie 20 tys. takich lamp.

"W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy proces inwestycyjny w obszarze oświetlenia, montując niemal dwukrotnie więcej energooszczędnych opraw niż w 2021 roku" - poinformował prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany we wtorkowym komunikacie Grupy.

Energetycy przypominają, iż koszt oświetlenia to 60 proc. wszystkich wydatków ponoszonych przez samorządy z tytułu zużycia energii elektrycznej. Dlatego lokalne władze coraz częściej decydują się na modernizację sieci oświetleniowych, zastępując energochłonne oprawy sodowe efektywnymi ledami.

Należąca do Grupy firma Tauron Nowe Technologie jest właścicielem 700 tys. punktów świetlnych

W ub. roku Tauron zainstalował niemal 33 tys. nowych opraw ledowych, zwiększając ich liczbę w swojej sieci oświetleniowej do blisko 100 tys.. Należąca do Grupy firma Tauron Nowe Technologie jest właścicielem 700 tys. punktów świetlnych w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

"W 2023 roku oświetleniowcy z Tauron Nowe Technologie planują zamontować co najmniej 20 tys. opraw LED. Dzięki temu na koniec grudnia co piąta latarnia należąca do energetycznego giganta będzie posiadała energooszczędne źródło zasilania" - podano w informacji spółki.

W ubiegłym roku Tauron przeprowadził kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego m.in. w gminach Ogrodzieniec, Stryszów, Przeciszów, Olsztyn, Pietrowice Wielkie, Murów, Kuźnia Raciborska, Świerklany i Żurawina.

Rozwiązanie pozwala optymalizować pracę sieci oświetleniowej

Technologia LED daje też możliwość sterowania oświetleniem - można zamontować urządzenia, które nie tylko włączą i wyłączą lampy o zadanej porze, ale także automatycznie wyregulują natężenie w zależności od potrzeb. Takie rozwiązanie pozwala optymalizować pracę sieci oświetleniowej, redukując pobór prądu nocą, kiedy ruch na ulicach jest niewielki.

W październiku zeszłego roku spółka Tauron Nowe Technologie pozyskała 19 mln zł niskooprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom do końca sierpnia oświetlenie ledowe ma pojawić się w kolejnych kilkunastu gminach na południu Polski.

Inwestycje w gminach są z reguły poprzedzone wnikliwą analizą, którą samorządowcy otrzymują w postaci audytu oświetleniowego. Na tej podstawie dowiadują się, jakie oszczędności gmina jest w stanie wygenerować zlecając spółce wymianę opraw.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl