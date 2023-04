100 wystaw w 2023 w DESA Unicum

Sztuka dawna, sztuka współczesna, wzornictwo, fotografia kolekcjonerska, sztuka na papierze to niektóre tematy wystaw przygotowywanych przez Dom Aukcyjny DESA Unicum, które publiczność będzie mogła obejrzeć w najbliższym czasie.

DESA Unicum, prywatna instytucja kultury, ogłosiła rozszerzenie swojej edukacyjnej i społecznej misji - w samym 2023 roku zaprosi zwiedzających na ponad 100 otwartych, bezpłatnych wystaw - poinformowali PAP organizatorzy wydarzeń.

"Inicjatywa jest o tyle ciekawa, że w ofercie tego największego polskiego i jednego z największych w Europie domu aukcyjnego, regularnie znajdują się prawdziwe kolekcjonerskie perły - często niedostępne dotąd i trzymane w prywatnych zbiorach obrazy, rzeźby, piękna ceramika czy meble" - zaznacza Samanta Wojtysiak, reprezentująca DESĘ Unicum.

W salonie wystawienniczym tego domu aukcyjnego spotykają się pod jednym dachem dzieła Malczewskiego, Fangora, Wróblewskiego z Witkacym, Stryjeńską i najciekawszymi młodymi nazwiskami. Podczas wystaw poprzedzających aukcje, zwiedzający mogą oglądać obiekty zanim trafią na licytację. Wielcy klasycy, młoda sztuka, design, rzeźba, biżuteria vintage i zegarki, a nawet komiks czy urban art - miłośnicy sztuki znajdą tu dla siebie wiele ciekawych obiektów.

Jeszcze w kwietniu w DESA Unicum można zobaczyć wystawy szkła, fotografii kolekcjonerskiej i biżuterii z XIX oraz XX wieku. Ponadto ekspozycję dzieł artystów z kręgu Ecole de Paris: Kislinga, Muter, Makowskiego, Epsteina, Zaka.

Na przełomie kwietnia i maja prezentowana będzie wystawa "Sztuka współczesna. Prace na papierze" - dzieła Opałki, Młodożeńca, Nowosielskiego, Cybisa.

Dzięki wystawom przedaukcyjnym oraz inicjatywom towarzyszącym ekspozycji sztuki, jak oprowadzania, wydawnictwa, spotkania, panele dyskusyjne czy projekty specjalne, DESA Unicum na dobre wpisuje się w kulturalny krajobraz Warszawy, spełniając przy tym funkcję edukacyjną, zwłaszcza w zakresie występujących trendów na rynku sztuki - podkreślają eksperci rynku sztuki. Wystawy są dostępne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 11-tej do 19-tej oraz w soboty od 11-tej do 16-tej.

Aktualne informacje są dostępne na www.desa.pl

