1000 największych - to oni decydują o sile polskiej gospodarki

Przedstawiamy listę 1000 największych firm przemysłowych w Polsce magazynu gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL.

Zestawienie otwierają państwowe firmy - Orlen, PGNiG i Lotos. Jeszcze osobno, wszak finalizacja przejęć nastąpiła dopiero niedawno i trwa obecnie konsolidacja aktywów.

Tuż za łączącymi się koncernami paliwowymi w zestawieniu znalazły się także PGE, KGHM i Tauron.

W szerszej czołówce zmieściły się również firmy prywatne z sektora nowej energetyki, liderzy branży motoryzacyjnej, chemicznej i budowlanej.

Prezentowane zestawienie opiera się na danych dostarczonych przez Dun & Bradstreet, globalnego dostawcę danych i analiz, uzupełnionych przez redakcję WNP.PL w oparciu o raporty roczne firm.

Kiedy wydawaliśmy poprzedni Raport Specjalny Nowego Przemysłu (jesień 2021), gdzie publikujemy dane pierwszej setki firm, naszą troską było to, w jaki sposób dane i diagnozy gospodarcze zilustrują rzeczywistość tak szybko zmieniającą się pod wpływem pandemii i jej rozlicznych bezpośrednich następstw. Można było wówczas sądzić, że w roku 2022 będziemy na etapie normalizacji, oswajania się z „nową normalnością” lub utrwalania się niektórych zmian.

Po pierwszym czarnym łabędziu od razu nadleciał drugi. Dane finansowe wymagają aktualnej interpretacji

Tymczasem wojna w Europie i jej następstwa w postaci kryzysu paliwowo-surowcowego zatrzęsły nie tylko europejską gospodarką. Niektóre branże, firmy i specjalności (energochłonne, zależne od logistyki, od dostaw deficytowych komponentów) stanęły wobec problemów fundamentalnych dla dalszego funkcjonowania, czy konieczności realizacji szybkich działań adaptacyjnych. Każdy z tych sektorów już przechodzi lub przechodzić będzie swoje „chwile prawdy” – i z pewnością nie są to łatwe sprawdziany.

Dlatego dane finansowe pierwszego tysiąca podmiotów polskiego przemysłu trzeba czytać i interpretować mając świadomość dynamiki i zmienności otoczenia oraz siły wpływu zewnętrznych czynników na bieżącą działalność gospodarczą.

Dane z naszego zestawienia nie wskazują wprost na skalę perturbacji, co można przypisać naturalnej bezwładności sprawozdań finansowych; oczywiście wolelibyśmy tu widzieć symptom nadzwyczajnej i wyjątkowej odporności polskiej gospodarki. Pragmatycy, na których opiera się siła polskiej przedsiębiorczości, wiedzą jednak, że pod uwagę warto brać gorsze scenariusze, nawet jeśli ich autorzy kreślą w nich wizję kilku chudych lat.

Korekty, przesunięcia, debiuty w zestawieniu 1000 największych firm przemysłowych w Polsce

Widoczne w zestawieniu są też pewne przetasowania. Nie jest jednak zaskoczeniem kto i gdzie się znalazł. Pierwsza czwórka (PKN Orlen, PGNiG, PGE i Grupa Lotos) to potentaci paliwowi lub energetyczni, a biorąc pod uwagę, co z cenami surowców i energii się dzieje, topowe lokaty nie zaskakują. Smaczku dodaje fakt, że to jednak już ostatnie takie zestawienie. Orlen wchłonął już bowiem Lotos i "konsumuje" PGNiG.

Generalnie pierwsza dziesiątkę zdominowały firmy związane z paliwami i surowcami, a także energią. Wyjątkiem jest zajmujący 10 lokatę Volkswagen Poznań.

Dopiero na 21 miejscu znalazła się pierwsza spółka budowlana - Budimex. Rok wcześniej zajmowała 15 miejsce. To chyba pokazuje, że branża ta ma obecnie trudniej.

O skokowym awansie z 24. na 15. miejsce może mówić Canpack. To firma będąca czołowym producentem opakowań w tym puszek aluminiowych. Firmie w poprawie wyniku pomogły z pewnością rosnące ceny lekkiego metalu - co przełożyło się w oczywisty sposób na przychody.

Warto zauważyć obecność w pierwszej trzydziestce także dwóch producentów sprzętu AGD i narzędzi elektrycznych: BSH i Electrolux. Obie firmy zaliczyły jednak spadek o odpowiednio 2. i 4. lokatę.

