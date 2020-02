11 kolejnych ładowarek GreenWay Polska powstanie w MOP-ach

GreenWay Polska wybuduje stacje ładowania samochodów elektrycznych w wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2 i A4 - poinformowała firma. W sumie spółka zainstaluje i będzie operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów na 11-stu kolejnych MOP-ach.

"W lutym 2020 roku, na mocy wyników ogłoszonego w październiku 2019 roku przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, spółka GreenWay Polska została wyłoniona jako podmiot, który wyposaży jedenaście MOP-ów w ogólnodostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych. GreenWay będzie dzierżawił fragmenty nieruchomości, na których zlokalizowane są MOP-y i dostarczał na nich płatne usługi ładowania samochodów elektrycznych" - poinformowała w czwartkowym komunikacie firma.

Według wstępnych założeń, stacje GreenWay Polska pojawią się w nowych lokalizacjach w pierwszej połowie 2021 roku - poinformowano.

Firma przekazała, że wymagane przez GDDKiA minimum mocy stacji wynosi 72 kW. GreenWay rozważa posadowienie urządzeń o mocy do 150 kW. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po analizie możliwości przyłączenia stacji do sieci energetycznej, co w niektórych lokalizacjach może stanowić dość duże wyzwanie z uwagi na ograniczone zdolności sieci dystrybucyjnych.

Przetarg GDDKiA na dostarczenie usług ładowania obejmował w sumie 25 lokalizacji. Spośród nich, GreenWay będzie obsługiwał 11, w tym pięć w obu kierunkach, jeden w jednym kierunku. Chodzi o A1 odc. Toruń-Tuszyn oraz odc. Pyrzowice - Gorzyczki: 2 MOP-y Ludwinowo (Północ, Południe), 2 MOP-y Głowno (Wschód, Zachód) i 2 MOP-y Dobieszowice (Wschód, Zachód). Na A2 odc. Konin - Warszawa: MOP Kozanki (w kierunku zachodnim), MOP Zaborów (w kierunku wschodnim), MOP Kuny (w kierunku zachodnim), MOP Leonia (w kierunku wschodnim). Na A4 odc. Wrocław - Katowice, chodzi oMOP Chechło (w kierunku wschodnim).

Firma przekazała, że poza tymi lokalizacjami, realizuje budowę stacji szybkiego ładowania na sześciu MOP-ach, w ramach przetargu ogłoszonego przez GDDKiA w lutym 2019 roku. Realizacja tych projektów zakończy się w tym roku. Wraz z wyłonionymi obecnie lokalizacjami GreenWay operować będzie stacjami ładowania na 17 MOP-ach.

GreenWay istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.), w sieci GreenWay znajduje się ponad 220 stacji ładowania, z czego w Polsce prawie 180. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Od 2018 r., prócz usług ładowania, oferuje usługi w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą ładowania innym podmiotom.