11 września wejdzie w życie ustawa dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni

W poniedziałek 11 września wejdzie w życie w życie ustawa dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni – poinformował w piątek wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Podkreślił, że to kierunek walki o tańszą energię i ciepło oraz sposób na produkcję naturalnego nawozu.

O nowej ustawie i związanej z nią ułatwieniach przy powstawaniu instalacji biogazowych wiceszef resortu rolnictwa mówił w piątek podczas konferencji prasowej w Kutnie (woj. łódzkie) zorganizowanej przed jedną z największych biogazowni rolniczych w Polsce.

"Jesteśmy dosłownie na 72 godziny przed wejściem w życie bardzo ważnej ustawy o biogazowniach rolniczych, biopaliwach i pofermencie, która zacznie obowiązywać w poniedziałek 11 września. Jest ona skierowana do takich właśnie biogazowni, jak ta w Kutnie, w której produkowana jest zielona energia" - powiedział Kowalski.

Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci. Biogazownie do produkcji energii wykorzystywać będą surowce rolnicze i odpady takie jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Przepisy ustawy przewidują ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Surowiec ten będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania właściwego pozwolenia. Będzie on stosowany jako nawóz.

Jak mówił Kowalski, ustawa ma wskazać kierunek walki o tańszą energię i ciepło zarówno na potrzeby własne gospodarstw rolnych, a także mieszkańców okolicznych miejscowości.

"Każda biogazownia to także zakład produkcji naturalnego nawozu, który może efektywnie zastępować ten mineralny. Jeśli powstanie w kraju dwa tysiące biogazowni o mocy 1 MW, będziemy produkować ok. 60 mln ton rocznie pofermentu, a więc tego naturalnego nawozu. Dziś produkujemy go tylko 4 mln ton. Dzięki rewolucji biogazowej będziemy więc mieć nie tylko tańszą energię i ciepło, ale przede wszystkim będziemy mieć więcej nawozu dla polskich rolników" - tłumaczył.

Wiceminister zachęcił rolników do skorzystania z dofinansowania do budowy instalacji OZE w ramach programu "Energia dla wsi". O dotację mogą ubiegać się zarówno rolnicy, jak i spółdzielnie energetyczne. W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł).

"W tym roku polski rząd przeznaczy na +Energię dla wsi+ 500 mln zł, a warto przypomnieć, że cała wartość programu była planowana na 1 mld zł do 2030 roku. Już dziś wiemy, że złożono wnioski na 67 nowych biogazowni. Większość to są biogazownie małe, zakładane przez rolników i hodowców, którzy chcą obniżyć koszty energii i ciepła w swoich gospodarstwach" - zaznaczył Kowalski.

Obecny na konferencji poseł PiS Tadeusz Woźniak wskazał, że biogaz to energia przyszłości. "Dla mieszkańców mniejszych miejscowości, wokół których jest dużo terenów rolniczych, biogazownie takie, jak ta w Kutnie, mogą stanowić doskonałe źródło pozyskiwania energii. Powiat kutnowski jest zagłębiem buraków, więc pozyskiwanie surowca w postaci wysłodków buraczanych jest relatywnie łatwe. Zachęcam wszystkich rolników do zainteresowania się nową ustawą, by tworzyć biogazownie i aby Polska stała się prymusem pokazującym innym krajom, jak można pozyskiwać energię pomagając przy tym rolnikom" - przekonywał.

Zgodnie z ustawą podmiotami uprawnionymi do skorzystania z nowych przepisów będą m.in.: osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą gospodarstwo rolne; podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie prądu, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego; grupy producentów rolnych; producenci win; spółdzielnie energetyczne.

