12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - największym hybrydowym wydarzeniem w Polsce

Zorganizowana we wrześniu stacjonarnie i online 12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była największym jak dotąd hybrydowym wydarzeniem w Polsce - oceniają jej organizatorzy. W imprezie uczestniczyło ponad 3,5 tys. gości stacjonarnych i 6,7 tys. uczestników online.

Wartość ekwiwalentu reklamowego związanego z relacjami z kongresu w mediach przekroczyła - jak dotąd - 47 mln zł. To kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i w tym samym czasie antenowym, co publikacje dotyczące kongresu lub wzmiankujące to wydarzenie. Z badań zleconych przez organizatorów wynika, że w polskich mediach takich publikacji było w tym roku ponad 20 tys., a przeszło 4,5 tys. razy wspominano o imprezie w mediach społecznościowych.

W środę organizatorzy podsumowali wrześniowy kongres, po raz pierwszy - z powodu epidemii koronawirusa - zorganizowany w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w Katowicach, jak i online. Wydarzenie relacjonowało przez ponad 350 przedstawicieli mediów z przeszło 100 redakcji.

Kongres komentowano także w mediach społecznościowych - przez trzy wrześniowe dni odnotowano ponad 4,5 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu sięgającym 30 mln unikalnych użytkowników.

Organizatorzy wyliczyli, że kongres i towarzyszące mu 5. European Tech an Start-up Days zgromadziły online 100 tys. tzw. unikalnych użytkowników. W ciągu trzech dni odbyło się 70 debat i dyskusji z udziałem 400 prelegentów.

"Trzy dni, ponad 160 godzin emisji live prowadzonych w 16 streamingach, uczestnicy stacjonarni i online, pozostający ze sobą w kontakcie i interakcji - wszystko to plasuje 12. Europejski Kongres Gospodarczy i 5. European Tech and Start-up Days jako największe hybrydowe wydarzenia w Polsce" - ocenił w środę organizator obu imprez, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

"Dla nas niezwykle istotne jest to, że zorganizowaliśmy w pełni bezpieczne, pierwsze od czasów nastania pandemii COVID-19, merytoryczne spotkania w gronie ekspertów, przedstawicieli polityki i biznesu, nauki i mediów" - dodał prezes, cytowany w komunikacie prasowym.

Z przeprowadzonych wśród uczestników kongresu badań wynika, że 83 proc. z nich było zadowolonych z udziału w wydarzeniu; wśród panelistów zadowolonych było 90 proc. ankietowanych, a wśród partnerów kongresu - 96 proc. Około 94 proc. uczestników i 93 proc. panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w przyszłym roku.

Najwyżej oceniany aspekt tegorocznego kongresu to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych. Za istotny atut organizacyjny uznano w ankiecie lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami, komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy wysoko ocenili także środki bezpieczeństwa zastosowane w związku z pandemią COVID-19.

Kongresowe dyskusje transmitowano na stronach internetowych Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Tech and Start-up Days, w portalach Grupy PTWP oraz w portalach patronów medialnych wydarzeń: dziennik.pl, dziennikzachodni.pl, forsal.pl, GazetaPrawna.pl, pb.pl rp.pl, wyborcza.biz.