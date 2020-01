12 startupów w nowym programie akceleracyjnym Taurona

Rozwiązania zaproponowane przez 12 startupów są analizowane w ramach nowego programu akceleracyjnego Tauron Progres – poinformowała spółka Tauron Polska Energia. Projekty dotyczą m.in. elektromobilności i inteligentnych usług sieciowych.

Poza KPT ScaleUp Tauron zaangażował się dotychczas również w programy akceleracyjne PilotMaker oraz Elektro ScaleUp.

Kontynuując współpracę ze środowiskiem startupowym, grupa udostępniła w maju tego roku własną platformę - Tauron Progres.

Ten program akceleracyjny umożliwia szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom grupy, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń.

"Dla startupów współpraca z Tauronem to możliwość zderzenia swoich pomysłów z wymaganiami rynku, ale i zaczerpnięcia wiedzy od doświadczonych pracowników grupy. Dla nas to sposób na znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nie tylko na rozwój głównego obszaru działalności Taurona, ale również rozszerzenie aktywności o nowe obszary" - powiedział we wtorek pełniący obowiązki dyrektora ds. badań i rozwoju w Tauron Polska Energia Paweł Poneta.



"Dotychczas przeanalizowaliśmy ponad 300 pomysłów, a z 35 startupami podjęliśmy wspólną pracę nad rozwojem produktów i usług w ramach akceleracji. Obecnie pracujemy nad walidacją 12 rozwiązań" - dodał.

Rozwój oferty Grupy Tauron w zakresie inteligentnych rozwiązań dla domu - tzw. smart home - to obszar współpracy z dwoma startupami. To np. rozwiązanie integrujące domowe inteligentne urządzenia, nad którym Tauron pracuje z firmą Payticon, czy prace nad rozwojem wykorzystania funkcji inteligentnej wtyczki, prowadzone z firmą S-labs. Obydwa startupy to uczestnicy programu akceleracyjnego KPT ScaleUp, prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny.





