13-15 sierpnia - Narodowy Pokaz Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

Narodowy Pokaz Koni Arabskich odbędzie się w tym roku w dniach 13-15 sierpnia br. w Janowie Podlaskim. Do aukcji wstępnie zgłoszonych jest ok. 30 koni z państwowych stadnin - poinformował w czwartek prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk..

52. Aukcja Koni Arabskich "Pride of Poland" zaplanowana jest na 15 sierpnia, a dzień później odbędzie się aukcja letnia "Summer Sale".

Zgłoszenia koni do Pokazu Narodowego 2021 rozpoczną się 19 maja i potrwają do 2 lipca br.

Jak mówił Chalimoniuk, koszty uczestnictwa w koni i ceny biletów wstępu dla publiczności są takie same jak w ubiegłym roku. Zaznaczył, że na razie obowiązują obostrzenia pandemiczne, wyraził jednak nadzieję, że do imprezy zostaną one znacznie poluzowane.

Koszt zapisu konia wynosi do udziału w Narodowym Pokazie Koni Arabskich to - 250 zł. Każdy właściciel uzyska prawo zakupu 2 zaproszeń do udziału w Pokazie Narodowym w cenie 500 zł. Chęć dokupienia miejsc dodatkowych należy zgłosić wraz z rejestracją konia jeżeli będzie możliwość zwiększenia ilości miejsc - zostaną one zaoferowane w pierwszej kolejności hodowcom i właścicielom koni.

Najwięcej kosztuje VIP LOŻA - piątek - niedziela (oferta dla jednej osoby) z miejscem przy stoliku - 1,2 tys. zł; na Pride Of Poland i Summer Sale miejsce przy stoliku dla jednej osoby - to wydatek rzędu 800 zł.

Zgłoszenia do aukcji koni będą przyjmowane do 18 czerwca 2021 roku. Koszt wpisowego wynosi 3,5 tys. zł od jednego zakwalifikowanego konia do Aukcji. Cena obejmuje dwa miejsca VIP podczas obydwu Aukcji.

Na aukcję "Pride of Poland" zostaną zakwalifikowane konie, które w swoich dotychczasowych udziałach w pokazach zakwalifikowały się minimum do pierwszej piątki w danej klasie. Właściciele koni uzyskają dwa miejsca na aukcję w ramach wpisowego.

Wstępnie zostało zgłoszonych 31 koni z państwowych stadnin - w Białce, Michałowie i z Janowa Podlaskiego.

Dla publiczności bilety (normalne) na czempionaty w piątek-sobotę kosztują 50 zł, a na pokazy niedzielne wraz z aukcją 100 zł od osoby. Za karnet na wszystkie dni trzeba zapłacić 150 zł.

Według Chilimoniuka, na razie trudno jest określić, kiedy aukcję będzie można uważać za udaną, "gdyż nikt nie wie jak pandemia wpłynęła na rynek koni". "Mam nadzieję, że konie na aukcje są dobrane w taki sposób, że nie uszczuplą polskiej hodowli, a spowodują, że do Janowa przyjedzie wiele osób" - podsumował prezes PKWK.

