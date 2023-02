13 mld zł zysku banków. "To nie jest wcale dużo"

O kondycji banków, akcji kredytowej, frankowiczach, a także przyszłości gotówki i środowiska mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole Bank Polska.

- Można oczekiwać ze strony rządu, że będzie podejmował pewne działania o charakterze socjalnym, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami. Pytanie, czy dotknie to banki? - zastanawia się w rozmowie z WNP.PL Piotr Kwiatkowski.

Co ze zdolnością finansowania gospodarki? W sytuacji, kiedy bank nie może pozyskać dodatkowego kapitału, musi ograniczyć akcję kredytową.

Credit Agricole Bank Polska przyjmuje scenariusz makroekonomiczny tzw. miękkiego lądowania, zgodnie z którym w 2023 roku nie dojdzie do kryzysu czy choćby recesji i nastąpi tylko nieznaczny wzrost bezrobocia. - On się coraz bardziej sprawdza - uważa Kwiatkowski.

- Dzisiaj każdy bank prowadzi ocenę ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa, a wkrótce rozszerzymy ją też o ocenę adekwatności ESG przedsiębiorstwa. Ten czynnik będzie wpływał na naszą decyzję o finansowaniu danej firmy - wskazuje Piotr Kwiatkowski.

Po 11 miesiącach 2022 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 13,1 mld zł, czyli prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Ta liczba robi wrażenie, a banki cały czas narzekają na obciążenia regulacyjne. Jak pan to wyjaśni?

Prezes Credit Agricole Bank Polska Piotr Kwiatkowski: – Duże liczby zawsze robią wrażenie, jednak trzeba na nie spojrzeć w pewnym kontekście. Proszę zauważyć, że kapitały własne sektora na koniec 2021 roku wyniosły niecałe 200 miliardów złotych, czyli od roku 2016 utrzymują się na podobnym poziomie.

W tym czasie mieliśmy inflację, rosnące ceny, rozpędzoną gospodarkę i rosnące bilanse banków. Oznacza to pogorszenie jakości sektora bankowego.

Te 13 miliardów zysków pozwolą nieco odbudować kapitały, które prawdopodobnie na koniec 2022 roku osiągną poziom około 210 mld zł, ale dalej będzie to kwota mniejsza niż w 2020 roku i porównywalna z rokiem 2019.

Branża z niepokojem obserwuje wskaźniki rentowności banków.

– Zgadza się. W latach 2010-14 wskaźnik zwrotu z aktywów był na w miarę przyzwoitym poziomie i utrzymywał się powyżej 1,0 proc. Potem było już tylko gorzej. W 2020 roku mieliśmy praktycznie zerowe ROA przy wyniku sektora na poziomie 300 milionów złotych, a w roku 2021 wskaźnik ten osiągnął wartość 0,24 proc.

Stopa zwrotu z kapitału była w latach 2010-14 powyżej 10 proc., ale w kolejnych latach mieliśmy stały spadek wskaźnika ROE do kuriozalnej wartości 0,3 proc. w 2020 roku.

Przyjmując, że zysk netto sektora za ubiegły rok wyniósł 13 mld zł, rentowność zwrotu z kapitału osiągnie wartość 6-7 proc. W relacji do inflacji widać, że banki nie mają zdolności do odbudowywania bazy kapitałowej.

W roku 2022 mieliśmy sytuację „nadmiarowych” zysków głównie po stronie depozytów w bankach. Ze względu na nadpłynność rynku banki długo nie podnosiły istotnie oprocentowania lokat i środków na rachunkach oszczędnościowych, w wyniku rosnących stóp procentowych rosła dochodowość zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów.

Było to jednak zdarzenie jednorazowe i się skończyło. Na pewno miało istotny udział w 13 mld zł, ale to już się nie powtórzy.

Reasumując - uważam, że 13 mld zł zysku to nie jest wcale dużo. W latach 2011-2014 zysk netto sektora utrzymywał się na poziomie powyżej 15 mld zł.

Kiedy bank nie może pozyskać dodatkowego kapitału, musi ograniczyć akcję kredytową

Powiedział pan o zdolności finansowania gospodarki. Przewiduje pan jakieś problemy w tym zakresie w kolejnych latach?

– To jest pytanie o zdolność banków do odbudowania kapitałów. Ona jest różna w przypadku różnych banków.

Banki mogą oczywiście liczyć na wsparcie kapitałowe właściciela. Zdolność do dokapitalizowania banku jest jednak ograniczona w przypadku słabszych akcjonariuszy, a w szczególności prywatnych przedsiębiorców i znacznie większa w przypadku silnych grup finansowych jak Credit Agricole.

W sytuacji niewystarczających zysków źródłem podwyższenia kapitału może być też pozyskanie go z zewnątrz. Tymczasem środowisko makroekonomiczne, nastroje inwestycyjne na rynkach międzynarodowych oraz rentowność sektora są dzisiaj dalekie od pozytywnych.

Jeżeli dzisiaj mamy współczynniki kapitałowe na poziomie wymaganym przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego - przyp. red.), to rosnąca akcja kredytowa może te współczynniki obniżyć do poziomu nieakceptowalnego przez KNF. W sytuacji, kiedy bank nie może pozyskać dodatkowego kapitału, musi ograniczyć akcję kredytową.

Spodziewa się pan w roku wyborczym dodatkowych nacisków ze strony polityków na sektor bankowy poprzez obciążenia regulacyjne?

– Można oczekiwać, że rząd będzie podejmował pewne działania o charakterze socjalnym, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami. Pytanie, czy dotknie to banki. Mówiło się o potencjalnym ryzyku przedłużenia wakacji kredytowych, co odbyłoby się kosztem banków. Ostatnie informacje medialne wydają się potwierdzać te obawy.

Jeżeli chodzi o czysto regulacyjne aspekty, to nie widzę specjalnych nowych zagrożeń, może poza jednym. KNF przedstawił propozycję zmian do rekomendacji U, która zawiera ograniczenia wysokości dochodów z tytułu ubezpieczeń oferowanych przez banki. Jeżeli te regulacje wejdą w życie w obecnie proponowanym kształcie, istotnie - nawet do 90 proc. - obniżą się przychody banków z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Pytanie, czy banki w ogóle nie wycofają się z dystrybucji ubezpieczeń.

Mamy rosnącą liczbę chwilówek zaciąganych w instytucjach parabankowych

Przed nami ostre spowolnienie gospodarcze. Widzimy kłopoty przedsiębiorstw, Polacy boją się wzrostu bezrobocia. Spodziewa się pan pogorszenia jakości portfela kredytowego?

– To jest bardzo ciekawe pytanie. Już od roku 2020, kiedy pojawiła się pandemia, narastały obawy o kryzys gospodarczy, towarzyszący temu wzrost bezrobocia i pogorszenie się sytuacji finansowej kredytobiorców.

Do tego mamy jeszcze inflację.

– Tak, to kolejny czynnik wpływający negatywnie na sytuację klientów.

Jednak scenariusze negatywne nie zmaterializowały się. Nie mamy widocznego wzrostu bezrobocia, choć są symptomy pogarszania się sytuacji finansowej kredytobiorców indywidualnych. Mamy rosnącą liczbę chwilówek zaciąganych w instytucjach parabankowych.

Jeżeli chodzi o korporacje, to widzimy spadek nadpłynności, czyli spadek wolnych środków, które one posiadały i rosnący poziom zadłużenia. Aczkolwiek w pewnym stopniu zadłużenie bieżące przedsiębiorstw rośnie w związku z inflacją i zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.

Nasz bank od kilku miesięcy przyjmuje scenariusz makroekonomiczny tzw. miękkiego lądowania, zgodnie z którym w 2023 roku nie dojdzie do kryzysu czy choćby recesji i nastąpi tylko nieznaczny wzrost bezrobocia. On się coraz bardziej sprawdza.

Wystąpi spowolnienie gospodarcze, ale dynamika wzrostu PKB w całym 2023 roku będzie na poziomie 1,2 proc.

Kredyty frankowe to jedno z największych negatywnych zdarzeń w ostatnich latach w polskim sektorze bankowym

Wróćmy do akcji kredytowej. Jak ona wygląda w Credit Agricole?

– Akcja kredytowa rośnie, ale co ważniejsze - dynamicznie rośnie też liczba naszych klientów. W roku 2022 pozyskaliśmy ponad 100 tys. nowych aktywnych kont. Zanotowaliśmy też przyrost sumy bilansowej.

Jak na okres dużych turbulencji makroekonomicznych udało nam się pójść do przodu i myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej pozycji wyjściowej do zwiększenia dochodowości i skali działalności banku.

Jak wygląda sprawa kredytów hipotecznych?

– Całe szczęście nigdy nie stawialiśmy na nie jako na element strategiczny, dzięki temu nasza ekspozycja na kredyty hipoteczne nie jest bardzo wysoka. Dlatego tutaj dla naszego banku nie widzę specjalnych zagrożeń.

Nasze flagowe obszary to kredyty konsumpcyjne, czyli pożyczka gotówkowa oraz kredyt ratalny, w którym jesteśmy zdecydowanym liderem. Obecnie odnotowujemy udział rynkowy w sprzedaży kredytów ratalnych na poziomie około 20 proc. i mamy nadzieję, że będzie on rósł.

Kiedy klienci pytają pana: ugoda czy sąd - co pan odpowiada? Kredytobiorcy z pierwszych ugód, które napłynęły, nie są specjalnie zadowoleni.

– Kredyty frankowe to jedno z największych negatywnych zdarzeń w ostatnich latach w polskim sektorze bankowym. Banki chciałyby rozliczyć się z przeszłością, normalnie pracować, robić swoje i dostarczać klientom usługi.

Korzystanie z kapitału za darmo? To jest społecznie niesprawiedliwe

Wiemy, że większość procesów sądowych kończy się wyrokiem pozytywnym dla klientów i rozliczeniem kredytu. Jeżeli klient uważa, że umowa jest nieważna, to ma do takich procesów prawo. Ugody są ścieżką szybszą. Jesteśmy na nie otwarci, szukamy rozwiązań z klientami, którzy czują się pokrzywdzeni.

16 lutego TSUE ogłosił opinię kwestionującą prawo banków do wnoszenia roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

– Uważam, że jeżeli klienci korzystali z kapitału, to powinni zapłacić jakieś wynagrodzenie bankowi za udostępnione na lata środki finansowe. Wielu klientów to rozumie.

Trudno pogodzić się z sytuacją, w której większość osób korzystała z kredytów złotowych i płaciła od nich odsetki, natomiast mniejsza grupa osób, która skorzystała z kredytów frankowych, w wyniku wyroku sądowego dostanie zwrot środków, odda zaciągnięty kapitał, ale nie poniesie żadnych kosztów odsetkowych. Jest to społecznie niesprawiedliwe.

Toczy się spór o płatności bezgotówkowe. Podnoszony jest argument, że przy każdej transakcji bezgotówkowej klient ponosi jakąś opłatę, a przy gotówce nie.

– Rzeczywiście, klient nie ponosi kosztu związanego z przekazaniem komuś 100 zł. Banki ten koszt ponoszą, bo muszą transportować gotówkę, rozliczać ją, pilnować, koszty zarządzania gotówką są olbrzymie. Te koszty banki wzięły na siebie.

Klienci płacą za operacje kartowe, ale konkurencja nie stoi w miejscu i myślę, że te opłaty będą spadać. W przyszłości, w przypadku wyeliminowania gotówki, w wyniku presji konkurencyjnej płatności elektroniczne będą dla klientów indywidualnych bezpłatne lub opłaty te będą symboliczne.

Nie rozumiem zarzutów, że banki skorzystają na likwidacji obrotu gotówkowego. Uważam, że to jest przyszłość i od tego się nie ucieknie. Moim zdaniem prędzej czy później gotówka zniknie.

Widzę bardzo wiele plusów przejścia na rozliczenia w 100 procentach bezgotówkowe. Dzięki temu na przykład będzie można ograniczyć szarą strefę.

W średnim i długim terminie będziemy zmierzać w kierunku energii zielonej

Credit Agricole jest kojarzony z działaniami prośrodowiskowymi. Co dalej z transformacją gospodarczą, energetyczną?

– Kryzys gospodarczy, pandemia, a w szczególności wojna i kryzys energetyczny jednoznacznie długoterminowo wymuszą transformację gospodarki.

Oczywiście w krótkim okresie może dochodzić do sytuacji korzystania z tradycyjnych, szybko dostępnych źródeł energii. Ale w średnim i długim terminie będziemy zmierzać w kierunku energii zielonej. Nie ma dla niej alternatywy. Po pierwsze jest ona najtańsza, po drugie zdrowa.

Naszą nową strategię na lata 2023-25 oparliśmy na trzech filarach: klient, człowiek oraz środowisko i społeczeństwo. W tym trzecim filarze jako Grupa bardzo mocno działamy na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wspieramy naszych klientów, ale też sami zmniejszamy ślad węglowy własnej działalności i ten generowany przez finansowane przez nas inwestycje.

W tym roku Credit Agricole wzmocni znaczenie kryteriów ESG w procesie udzielania kredytu.

- To prawda. Chcemy być coraz bardziej uważni w finansowaniu przedsiębiorstw czy sektorów gospodarki, które związane są z dużym ryzykiem ESG. Już dzisiaj nie finansujemy firm, które zajmują się wydobyciem węgla. Selektywnie finansujemy firmy współpracujące z tym sektorem, na przykład produkujące maszyny na potrzeby górnictwa.

Te wymagania będą zaostrzane. Dzisiaj każdy bank prowadzi ocenę ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa, a wkrótce rozszerzymy ją też o ocenę adekwatności ESG przedsiębiorstwa. Ten czynnik będzie wpływał na naszą decyzję o finansowaniu danej firmy. To jedyny sposób, w jaki banki mogą efektywnie i skutecznie przyczynić się do wsparcia zielonej transformacji i walki o czystość naszej planety.

