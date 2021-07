130 krajów przyjęło nowy plan reformy globalnego opodatkowania

130 krajów i jurysdykcji przyjęło nowy plan reformy międzynarodowego systemu podatkowego - ogłosiła w czwartek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu. Przewiduje on minimalną stawkę podatku CIT dla międzynarodowych przedsiębiorstw na poziomie 15 proc.

Do porozumienia przystąpiła również Polska. Pakiet, na który zgodziło się 130 krajów i jurysdykcji wytwarzających ponad 90 proc. globalnego PKB opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy polega na "umożliwieniu przeniesienia części praw do opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych z ich krajów pochodzenia do państw, w których prowadzą one działalność handlową i osiągają zyski, niezależnie od tego, czy te firmy są fizycznie obecne w tych krajach".

Celem tego przepisu jest uniemożliwianie optymalizacji podatkowej globalnym firmom.

Drugi filar zakłada utworzenie "globalnego minimalnego podatku, który kraje mogą nakładać w celu ochrony swojej bazy podatkowej". Minimalną stawkę podatku CIT dla międzynarodowych przedsiębiorstw ustalono na "co najmniej 15%", ale może być podwyższona w miarę postępu dyskusji. W komunikacie polskiego ministerstwa finansów uzupełniono, że ten mechanizm ma dotyczyć międzynarodowych firm, które osiągają globalne, skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln euro.



"Po latach intensywnej pracy i negocjacji, ten historyczny pakiet zapewni, że wielkie międzynarodowe koncerny będą wszędzie na świecie odprowadzać sprawiedliwe podatki" - podkreślił sekretarz generalny OECD Mathias Cormann.

Porozumienia nie podpisało na razie dziewięć z biorących udział w negocjacjach krajów, w tym Irlandia. Prace nad planem wdrożenia przyjętych postanowień mają potrwać do października br.

Według OECD pierwszy filar reformy wygeneruje około 100 mld dolarów dla państw - członków OECD rocznie, drugi filar ma przynieść kolejne 150 mld dolarów dodatkowych dochodów podatkowych każdego roku.

