1300 zł dla każdego co miesiąc! W Polsce już to testują

Prace nad bezwarunkowym dochodem osobistym są realizowane w wielu państwach europejskich między innymi we Włoszech, Francji, Finlandii czy Wielkiej Brytanii. W Polsce też realizowane są już testy tego rozwiązania.

Jednolite transfery socjalne zdobywają coraz większą popularność w Europie. Wyjątkiem jest Wielka Brytania

We wszystkich tych państwach poza Wielką Brytanią pilotażowe projekty dały pozytywny skutek i mogą zostać wdrażane. W przypadku Wielkiej Brytanii, ze względu na rozbudowane transfery socjalne, takie rozwiązanie byłoby krokiem wstecz.

Czy Polska jest gotowa na wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego?

Obecnie ze względu na niepewna sytuację gospodarczą związaną z inflacją i spowolnieniem koniunktury nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie uruchomienia programu bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce. Na razie ten program może zostać wprowadzony lokalnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jeśli ten eksperyment się powiedzie, to będzie prawdopodobnie rozważane wdrożenie go na terytorium całego kraju. Kwotą wyjściową miałoby być 1300 złotych ale ze względu na inflacje może to świadczenie wzrosnąć.

Zalety bezwarunkowego dochodu podstawowego dla mieszkańców oraz administracji państwowej

Dużą zaletą tego świadczenia jest ograniczenie biurokracji, którą generowały dotychczasowe transfery socjalne w postaci 500 plus, 300 złotych na wyprawkę czy zasiłków dla bezrobotnych. Każdy z tych programów był realizowany indywidualnie. Jednocześnie te transfery trafiałyby również do grup, które wcześniej były wykluczone z pomocy społecznej.

