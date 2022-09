15 mln Polaków z wizją zmiany planu na emeryturę. Scenariusz nie napawa optymizmem

Otwarte Fundusze Emerytalne powstały jako jeden z elementów reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Utworzenie OFE było zasadniczo korzystnym rozwiązaniem – stwierdzają eksperci Instytutu Emerytalnego w raporcie „OFE historia prawdziwa. Opera w ośmiu aktach”.

Otwarte Fundusze Emerytalne stały się w 1999 roku faktem i zaczęły akumulować składki przekazywane przez ZUS jako potrącenia z wynagrodzeń pracowników.

Pierwotnie polityka inwestycyjna OFE zakładała angażowanie aktywów funduszy zarówno w instrumenty dłużne (np. obligacje Skarbu Państwa), jak i w instrumenty udziałowe (akcje spółek).

Perspektywa funkcjonowania OFE w stanie niezmienionym zakłada, że OFE stopniowo będą miały coraz mniej członków oraz coraz niższe aktywa.

W postaci OFE wprowadzono w życie decyzję o tym, że część obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne (7,3 proc.) inwestowana będzie na rynku kapitałowym i zarządzana przez prywatne podmioty, które dzięki konkurencji i efektywności budować będą wartość dodaną dla przyszłych emerytów.

Otwarte Fundusze Emerytalne stały się w 1999 roku faktem i zaczęły akumulować składki przekazywane przez ZUS jako potrącenia z wynagrodzeń pracowników – przypominają Antoni Kolek i Marcin Wojewódka, autorzy raportu „OFE historia prawdziwa. Opera w ośmiu aktach”.

Członkami OFE stało się kilkanaście milionów Polaków. Część z nich, z uwagi na zastosowane kryterium wieku, nie miała wyboru i musiała przystąpić do OFE, ale duża część posiadała możliwość wyboru między skierowaniem 7,3 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE czy do ZUS – czytamy w raporcie.

Zarządzające poszczególnymi OFE podmioty pobierały opłaty za zarządzanie, tak od wpływających składek, jak też od zgromadzonych aktywów. Opłaty te sukcesywnie malały. W 2011 roku wprowadzono pierwsze większe zmiany w systemie OFE, obniżając część składki emerytalnej przekazywanej do OFE i dając wszystkim możliwość rezygnacji z nowych wpłat do OFE. Wprowadzono także tzw. „suwak bezpieczeństwa”, co w praktyce było systemowym wyłomem w pierwotnej koncepcji wypłaty emerytur kapitałowych.

W 2013 roku aktywa OFE przekroczyły 300 mld zł. Natomiast w 2014 roku zmieniono politykę inwestycyjną OFE de facto zakazując inwestycji w obligacje, a posiadane przez OFE obligacje umorzono i z kolei równowartość części aktywów (51,5 proc.) zapisano na indywidualnych subkontach w ZUS – zwracają uwagę autorzy opracowania.

„Wtedy OFE stały się dobrowolne w tym sensie, że kolejne składki mogły być w całości kierowane do ZUS (opcja domyślna) lub dzielone pomiędzy ZUS (16,6 pro. składki) i OFE (2,92 proc. składki). W latach 2020/21 podjęto nieudane próby likwidacji systemu OFE. Obecnie (wrzesień 2022) jest około 15 mln członków OFE posiadających ponad 152,5 mld zł w aktywach w OFE” – czytamy w raporcie.

Źródło: Dane Komisji Nadzoru Finansowego

Polityka inwestycyjna i wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych

Pierwotnie polityka inwestycyjna OFE zakładała angażowanie aktywów funduszy zarówno w instrumenty dłużne (np. obligacje Skarbu Państwa), jak i w instrumenty udziałowe (akcje spółek).

„W okresie od 1999 do 2013 roku polityka inwestycyjna OFE zbliżona była do tej, jaką znamy z funduszy mieszanych, że szczególnym wskazaniem funduszy stabilnego wzrostu z około 30-40 proc. udziałem takich instrumentów jak akcje. Natomiast od reformy 2014 roku, gdzie w praktyce zakazana została w przypadku OFE możliwość inwestowania w obligacje skarbowe, OFE przypominają głównie fundusze polskich akcji. Powyższe powoduje z jednej strony wyższe narażenie na ryzyko utraty wartości już zgromadzonych aktywów, ale z drugiej strony daje też ekspektatywę atrakcyjnych stóp zwrotu (zysków)” – stwierdza raport.

Autorzy podkreślają, że maksymalny udział akcji odniesiony do łącznej wartości aktywów zgromadzonych w OFE oraz stanu kont i subkont w ZUS nie uległ istotnym zmianom i wynosi nadal zaledwie 15 proc.

Zwracają uwagę, że istnieje duża korelacja między sytuacją na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a wynikami inwestycyjnymi generowanymi przez OFE. W obecnym stanie prawnym i faktycznym OFE posiadają stosukowo ograniczone możliwości zmiany struktury swoich portfeli inwestycyjnych. Wynika to w szczególności z zakazu lokowania aktywów w obligacje emitowane przez Skarb Państwa, ograniczonej podaży niektórych instrumentów finansowych (np. obligacji komunalnych) oraz znacznego zaangażowania OFE w akcje notowane na GPW.

Dlatego obecnie wyniki inwestycyjne OFE są silnie uzależnione od koniunktury na GPW. Wraz z rozpoczęciem działania systemu OFE każdy fundusz zobowiązany był umożliwić członkom obejmowanie jednostek rozrachunkowych w wartości 10 zł. Na koniec lipca 2022 roku wartość jednostek rozrachunkowych poszczególnych funduszy zawierała się w przedziale od nieco ponad 39 zł do prawie 46 zł. Oznacza to, że niektórzy członkowie OFE na pierwszych wpłaconych do OFE składkach zyskali od 390 proc. do 460 proc.

Sytuacja finansowa Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2022 roku

Według raportu wartość aktywów jakimi zarządzają OFE cechuje się dużą zmiennością, co wynika z lokowania środków w udziałowe papiery wartościowe (akcje). Wraz z cyklicznością na rynku kapitałowym zmianom podlega wartość aktywów netto. Obecnie OFE od swoich członków w ramach części składki emerytalnej rocznie otrzymują jedynie około 3 mld zł nowych składek.

Na malejącą liczbę członków OFE wpływ mają liczba członków OFE osiągających wiek emerytalny oraz znikoma skala młodych osób, które decydują się dobrowolnie oszczędzać w OFE.

„Należy jednak podkreślić, że około 15 mln członków OFE czyni te instytucje w dalszym ciągu największymi pod względem liczby osób objętych zabezpieczeniem emerytalnym w naszym kraju. Liczba członków OFE to więcej niż suma emerytów z ZUS, KRUS i innych państwowych, a także prywatnych rozwiązań emerytalnych. Ponad 700 tys. członków OFE jest poniżej 30 roku życia, a kolejne prawie 2 mln 100 tys. ma mniej niż 35 lat. Nie zmienia to faktu, że liczba członków OFE oraz aktywów w zarządzaniu będzie w najbliższych latach malała” – diagnozują autorzy raportu.

Jakie są, ich zdaniem, scenariusze przyszłości OFE?

Perspektywa funkcjonowania OFE w stanie niezmienionym zakłada, że OFE stopniowo będą miały coraz mniej członków oraz coraz niższe aktywa. Z czasem staną się produktem nieopłacalnym dla instytucji finansowych – może to już mieć miejsce w najbliższych dekadach XXI wieku.

Obecnie, jeśli nie będą wprowadzone żadne zmiany, scenariuszem wyjściowym jest funkcjonowanie OFE na zasadach obecnych (scenariusz Pozostawienie OFE bez zmian). Oznacza to sukcesywnie malejącą liczbę członków OFE oraz malejącą wartość aktywów (na skutek „suwaka bezpieczeństwa”) przy niedużym wpływie nowych składek oraz stosunkowo ryzykownej polityce inwestycyjnej oraz niskim poziomie opłat obciążających członków OFE – konkludują eksperci Instytutu Emerytalnego.

